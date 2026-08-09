Dos ataques contra la fuerza pública se registraron en la región del Catatumbo

Catatumbo

Nuevamente la fuerza pública fue blanco de ataque con explosivos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Durante las últimas horas, dos hechos violentos se registraron al norte del departamento, dejando solo daños materiales.

Patrulla de la seccional de Tránsito y Transportes fue atacada con explosivos

El primero hecho se registró en la vía que comunica al casco urbano de Ocaña con el corregimiento Aguas Claras. Al paso de una patrulla de la seccional de tránsito y transportes fue lanzada una granada.

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De acuerdo con lo informado por el departamento de Policía de Norte de Santander, los uniformados no registraron heridas ni se vio afectada la movilidad en el sector.

Nuevamente es atacada la subestación de Policía en Guamalito

Un segundo hecho se registró contra la subestación de policía del corregimiento Guamalito, en El Carmen, Norte de Santander.

Hombres en motocicleta lanzaron un artefacto explosivo al lugar y posteriormente hostigaron con ráfagas de fusil a los uniformados. Este hecho solo dejó daños materiales, de acuerdo con lo informado por el departamento de Policía.

La fuerza pública está en máxima alerta

La fuerza pública en Norte de Santander continua en máxima alerta, luego de las múltiples amenazas de los grupos armados, así como los atentados terroristas presentados en la región.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el ELN estaría detrás de estos hechos violentos presentados en Norte de Santander.