De la Espriella anuncia beca universitaria para joven cucuteño por su puntaje perfecto en el Icfes

Cúcuta.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció una beca universitaria para Matías Luengas Vergel, el joven cucuteño de 16 años que obtuvo 500 de 500 puntos en las Pruebas Saber 11.

A través de una publicación, el mandatario informó que, gracias a la generosidad de un empresario colombiano, se consiguió para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria, en la universidad de Colombia que el estudiante elija.

De La Espriella destacó el esfuerzo, la disciplina y el compromiso del joven, y señaló que este logro también pertenece a su familia.

Matías, estudiante del Colegio Santo Ángel de la Guarda de Cúcuta, alcanzó el puntaje máximo posible en las Pruebas Saber 11, resultado que se suma a otros reconocimientos obtenidos durante su trayectoria académica.

La beca le permitirá ahora continuar su formación profesional y elegir la carrera y la universidad en las que quiere desarrollar su proyecto de vida.