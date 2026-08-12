Veolia cambiará sin costo los medidores de agua a usuarios de estratos 1 y 2 en Cúcuta

Veolia cambiará sin costo medidores de agua a usuarios de estratos 1 y 2 en Cúcuta. / Foto: Veolia Aguas del Norte.

Cúcuta

Veolia Aguas del Norte de Santander dio a conocer que pone en marcha el programa de cambio de medidor sin costo que apoyará a los usuarios residenciales de estrato 1 y 2 en Cúcuta.

De acuerdo con la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital nortesantandereana, este programa permitirá brindar una medición adecuada y confiable del consumo de agua.

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¿Quiénes pueden acceder al cambio de medidor sin costo?

En diálogo con Caracol Radio, Fabio Araque, gerente general de Veolia Aguas del Norte, dio a conocer que, para acceder al beneficio, los usuarios deberán cumplir con varios requisitos:

Pertenecer a los estratos 1 o 2 .

. Que el inmueble tenga un uso exclusivamente residencial .

. Que la acometida esté ubicada en espacio público y sea accesible y visible.

No tener deudas con la empresa o, en caso de contar con una financiación activa, que esta no supere los 50.000 pesos.

o, en caso de contar con una financiación activa, que esta no supere los 50.000 pesos. No haber realizado manipulaciones en la conexión o la acometida durante los últimos cinco años.

¿Cómo postularse al programa?

Para ser beneficiario de este programa, se debe ingresar a las redes sociales oficiales de la empresa, escanear el código QR disponible para el mismo y postular su vivienda.

A través de este código QR cada usuario suministrará información relacionada con el titular del servicio y el predio. Posteriormente, Veolia entregará un número de radicado y verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas.

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Cerca de 19.000 familias podrían beneficiarse

Fabio Araque, gerente general de Veolia Aguas del Norte explicó que actualmente hay cerca de 19.000 familias de estratos 1 y 2 cuyos medidores tienen más de cinco años de antigüedad y, por tanto, hacen parte de la población potencialmente beneficiaria.

Sin embargo, el cambio no se realizará de manera simultánea para todos los usuarios. La empresa comenzará por los medidores con mayor antigüedad, específicamente aquellos que tengan entre ocho y nueve años.

Para Araque, esta iniciativa busca reducir el impacto económico que tendría cada usuario de asumir directamente el costo del reemplazo del medidor, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la empresa.