¿Qué significa C18 en el RUI? Ayudas y subsidios que recibe el último nivel del grupo C. Getty Images

Desde el primero de agosto de 2026, el Registro Universal de Ingresos (RUI) se convirtió en el instrumento de focalización del Estado colombiano, creado para obtener información real del perfil de ingresos de las personas en Colombia.

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Según explicó el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el RUI consolida datos de más de 40 entidades del orden nacional y regional, incluyendo Registraduría, DIAN, PILA y ministerios. Cabe anotar que, aunque el nuevo sistema sustituye el rol central que tenía el Sisbén, la encuesta no desaparecerá inmediatamente y sigue siendo una de las fuentes del RUI.

De la misma forma, el DNP explicó que se mantienen los puntajes (grupos y subgrupos) que ya existían en el Sisbén IV; sin embargo, y como ya han podido notarlo personas en todo el país, con la nueva consolidación de datos del RUI, las clasificaciones de las personas y hogares podrían sufrir cambios considerables.

¿Cómo consultar el puntaje en el RUI 2026?

La consulta del puntaje del RUI se hace a través del portal Ventanilla Social de Planeación Nacional. Para conocer a qué subgrupo pertenece, siga los siguientes pasos:

Ingresar al portal Ventanilla Social del DNP: https://ventanillasocial.dnp.gov.co/ Seleccione “Consulta RUI” en las opciones de la parte superior de la página. Escoja el tipo de documento e ingrese el número del mismo. Haga clic en “Consultar”. Verifique los datos de su hogar y clasificación. Seleccione “Imprimir” para guardar en formato PDF o imprimir directamente.

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Si desea conocer la información detallada de la ficha del hogar, deberá registrarse como ciudadano, si aún no tiene cuenta activa, así:

Seleccione en la parte superior derecha de Ventanilla Social “Ingresar como ciudadano”. Escoja la opción “Regístrate” y siga el proceso que indica la plataforma ingresando sus datos personales y validando el correo electrónico.

¿Cómo es la clasificación del RUI?

El RUI conserva los subgrupos o puntajes establecidos en el Sisbén IV, según confirmó el DNP, de la siguiente manera:

Grupo A (A1-A5): Pobreza extrema, hogares con menor capacidad de generar ingresos. Pueden estar cerca de la línea de pobreza extrema del DANE, establecida en $236.580 para 2025.

Pobreza extrema, hogares con menor capacidad de generar ingresos. Pueden estar cerca de la línea de pobreza extrema del DANE, establecida en $236.580 para 2025. Grupo B (B1-B7): Pobreza moderada, con mayor capacidad de ingresos que el grupo A. Podría estar entre la línea de pobreza extrema y la de pobreza monetaria ($236.580 a $482.041).

Pobreza moderada, con mayor capacidad de ingresos que el grupo A. Podría estar entre la línea de pobreza extrema y la de pobreza monetaria ($236.580 a $482.041). Grupo C (C1-C18): Vulnerabilidad, hogares en riesgo de caer en condiciones de pobreza. Por encima de la línea de pobreza monetaria, pero sensible ante necesidades económicas.

Vulnerabilidad, hogares en riesgo de caer en condiciones de pobreza. Por encima de la línea de pobreza monetaria, pero sensible ante necesidades económicas. Grupo D (D1-D21): Ni pobre, ni vulnerable. Hogares con mayor capacidad de generar ingresos.

¿Qué significa el grupo C18 en el RUI, qué subsidios recibe?

El subgrupo C18 es el último de los correspondientes a la clasificación C en el RUI. En este grupo, en general, se encuentran las personas y hogares en situación de vulnerabilidad, que tienen el riesgo de que el hogar pueda caer en la línea de pobreza monetaria si sus integrantes afrontan dificultades económicas.

Así como ocurre actualmente con el nuevo RUI, el Sisbén tampoco asigna directamente subsidios, puesto que estos dependen del esquema de priorización y los recursos que tengan las entidades que administran estos programas, como lo hace, por ejemplo, Prosperidad Social (DPS).

En ese orden de ideas, las personas con puntaje C18 en el RUI, siguiendo los parámetros actuales que tienen algunos programas, pueden aplicar a programas como:

Mi Casa Ya: El subsidio familiar de vivienda nueva del Ministerio de Vivienda aplica para hogares con clasificaciones entre A1 y D20 en el Sisbén . Los hogares en el subgrupo C18 pueden acceder hasta a 20 SMMLV de cuota inicial para vivienda urbana (C9 a D20) y rural (C15 a D20).

El subsidio familiar de vivienda nueva del Ministerio de Vivienda aplica para . Los hogares en el subgrupo C18 pueden acceder hasta a 20 SMMLV de cuota inicial para vivienda urbana (C9 a D20) y rural (C15 a D20). Renta Joven: El programa para jóvenes bachilleres y estudiantes universitarios de Prosperidad Social incluye los Grupos A, B y C, así como todos sus subgrupos.

El programa para jóvenes bachilleres y estudiantes universitarios de Prosperidad Social incluye los Grupos A, B y C, así como todos sus subgrupos. ICETEX y MinEducación: Personas en el C18 cuentan con crédito en líneas como “Financiación Talento en mi Territorio”, así como participación en programas de MinEducación como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Generación E.

En el caso del programa Mi Casa Ya, las personas en el grupo C18 cuentan con derecho a la concurrencia de subsidios con la caja de compensación, con la oportunidad de acceder hasta a 50 SMMLV (30 por parte de la caja y 20 del programa gubernamental) para la compra de vivienda.

Cabe anotar también que en el régimen subsidiado los grupos A, B y C tienen acceso a servicio de salud sin contribución solidaria a través de la entidad territorial o de las EPS que funcionan en este régimen.

Asimismo, otros programas administrados por entidades territoriales, alcaldías o gobernaciones (como Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá) tienen diferentes requisitos y términos de participación, por lo que es conveniente que las personas con esta clasificación consulten las condiciones para acceder a este tipo de ayudas.

¿Qué hacer si cambió el puntaje en el RUI?

Las personas que registren cambios en la clasificación obtenida en el RUI, según señaló el DNP, podrán consultar y solicitar la corrección de los datos en la Ventanilla Social, subsanando la información con las entidades correspondientes, por ejemplo, en las oficinas del Sisbén.

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Estos cambios solo se pueden solicitar en el caso en el que sea demostrable que hay un dato erróneo en la ficha del hogar o alguno de los integrantes del mismo.

Tenga en cuenta que los beneficiarios de programas sociales que ya estaban identificados a partir del Sisbén al 31 de julio mantendrán la clasificación y los beneficios en un periodo de transición sin modificaciones, que va hasta el 31 de octubre de 2026.

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