Contralor saliente anunció que recuperó “cifra histórica” de $ 4 billones que devolvió a la Nación

El contralor general saliente Carlos Hernán Rodríguez anunció que le devolvieron a la Nación una “cifra histórica y sin precedentes” de recuperación del daño.

“Consignamos al patrimonio público $ 4 billones como resarcimiento del daño”, afirmó y agregó que durante su administración identificaron 141 hallazgos fiscales por un valor cercano a $ 26 billones.

El balance de su gestión señala que la Unidad Especial Anticorrupción ha recibido y abierto 1.089 actuaciones representadas en cerca de 16 billones de pesos. De 430 antecedentes analizados, 142 dieron origen a procesos de responsabilidad fiscal por aproximadamente 563 mil millones de pesos; y de 322 indagaciones, 174 derivaron en procesos por cerca de 13 billones de pesos.

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“Actualmente se reportan 43 procesos con fallo de responsabilidad fiscal por 2,141 billones de pesos y 50 imputaciones por aproximadamente 1,43 billones, mientras se encuentran en trámite 290 actuaciones por un valor superior a 15 billones”, aseveró.

Además, señaló que hasta agosto de 2026 se registraban, además, 3.171 embargos, con medidas cautelares avaluadas en aproximadamente 147.956 millones de pesos sobre bienes muebles, inmuebles, salarios y cuentas bancarias.

Los fallos más grandes

Algunas de las decisiones de mayor impacto han sido:

Cinco fallos a Bioenergy por aproximadamente 1,129 billones de pesos

Cafesalud por 88.800 millones

Cuatro fallos en Saludcoop por 308.054 millones

Decisiones por 89.800 millones en Medimás

Aerocafé por 82.329 millones.

Funtic–Centros Poblados por 87.027 millones de pesos.

Plata recuperada

Por otra parte, el ente de control señaló que dentro de las estrategias de control concomitante y preventivo se reportan 16,02 billones de pesos asociados a obras terminadas y puestas al servicio de la comunidad.