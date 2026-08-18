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18 ago 2026 Actualizado 18:37

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Economía

Contralor saliente anunció que recuperó “cifra histórica” de $ 4 billones que devolvió a la Nación

Carlos Hernán Rodríguez también señaló que hay 43 procesos con fallo de responsabilidad fiscal por 2,1 billones de pesos y 50 imputaciones.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República.
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El contralor general saliente Carlos Hernán Rodríguez anunció que le devolvieron a la Nación una “cifra histórica y sin precedentes” de recuperación del daño.

“Consignamos al patrimonio público $ 4 billones como resarcimiento del daño”, afirmó y agregó que durante su administración identificaron 141 hallazgos fiscales por un valor cercano a $ 26 billones.

El balance de su gestión señala que la Unidad Especial Anticorrupción ha recibido y abierto 1.089 actuaciones representadas en cerca de 16 billones de pesos. De 430 antecedentes analizados, 142 dieron origen a procesos de responsabilidad fiscal por aproximadamente 563 mil millones de pesos; y de 322 indagaciones, 174 derivaron en procesos por cerca de 13 billones de pesos.

(Puede leer: ¿Quién es Jorge Laverde, el nuevo contralor general de la República? Perfil y trayectoria)

“Actualmente se reportan 43 procesos con fallo de responsabilidad fiscal por 2,141 billones de pesos y 50 imputaciones por aproximadamente 1,43 billones, mientras se encuentran en trámite 290 actuaciones por un valor superior a 15 billones”, aseveró.

Además, señaló que hasta agosto de 2026 se registraban, además, 3.171 embargos, con medidas cautelares avaluadas en aproximadamente 147.956 millones de pesos sobre bienes muebles, inmuebles, salarios y cuentas bancarias.

Los fallos más grandes

Algunas de las decisiones de mayor impacto han sido:

  • Cinco fallos a Bioenergy por aproximadamente 1,129 billones de pesos
  • Cafesalud por 88.800 millones
  • Cuatro fallos en Saludcoop por 308.054 millones
  • Decisiones por 89.800 millones en Medimás
  • Aerocafé por 82.329 millones.
  • Funtic–Centros Poblados por 87.027 millones de pesos.

Plata recuperada

Por otra parte, el ente de control señaló que dentro de las estrategias de control concomitante y preventivo se reportan 16,02 billones de pesos asociados a obras terminadas y puestas al servicio de la comunidad.

Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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