Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 28 de septiembre de 2026

El dólar estadounidense funciona como principal referentes de la economía en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de medicamentos, servicios, alimentos y otros productos de consumo diario. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual, por lo que su comportamiento es seguido de cerca.

Por ello el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 28 de septiembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes 25 de septiembre se ubicará en 857,00 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 25 de septiembre de 2026 permite entender que la moneda local puede tener un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad pública fija la tasa oficial del dólar junto al de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 976,90 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 127,67 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,50 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,17 bolívares (VES).

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Banco Central de Venezuela

Aparte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 855,58 // Venta: 856,88

N58 Banco Digital:

Compra: 854,64 // Venta: 854,63

Banesco:

Compra: 936,23 // Venta: 948,52

Banco Mercantil:

Compra: 912,43 // Venta: 902,56

Banco Exterior:

Compra: 902,56 // Venta: 934,24

Otras instituciones:

Compra: 900,55 // Venta: 919,69

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 99,02 dólares, lo que representa un cremento del 1,63% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 101,24 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 97,63 dólares.

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Bitcoin hoy dólar

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para este lunes 28 de septiembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 83.678 dólares, lo que representa una variación de -1.263 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece un -1,50%.

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