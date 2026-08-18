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18 ago 2026 Actualizado 18:12

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Economía

Contralor Laverde revela sus 5 prioridades: quiero una Contraloría que se anticipe, advierta y actúe

Jorge Laverde señaló que el éxito de la entidad “no se medirá por expedientes abiertos, sino por pérdidas prevenidas y recursos recuperados”.

Jorge Laverde, contralor General.

Jorge Laverde, contralor General.

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En el marco del día de la Lucha Contra la Corrupción, Jorge Laverde, reveló cuáles serán sus cinco prioridades a la cabeza de esta entidad.

Estas son:

  • “De la autopsia fiscal a la Sala de Urgencias Fiscal”. Así lo denominó el jefe del ente de control. “No quiero una Contraloría que llegue cuando el daño ya es irreversible, a explicar lo ocurrido. Un diagnóstico tardío, por riguroso que sea, no devuelve los recursos ni resuelve las necesidades de la gente. Quiero una Contraloría que se anticipe, advierta y actúe con datos oportunos y alertas tempranas, dentro del marco constitucional, sin coadministrar ni sustituir al ordenador del gasto: prevenir es advertir a tiempo, no gobernar por sustitución”, aseveró.

(Puede leer: Contralor saliente anunció que recuperó “cifra histórica” de $ 4 billones que devolvió a la Nación)

  • Señaló que utilizará la inteligencia fiscal para examinar la contratación pública y detectar oportunamente “esquemas de intermediación injustificada, incrementos atípicos de precios y desviaciones entre lo desembolsado y lo ejecutado”.
  • “De detectar a recuperar”. Así lo denominó el nuevo jefe del ente de control, quien apuntó que la ciudadanía no espera informes archivados; espera saber qué ocurrió con los recursos, quién debe responder y qué se hizo para recuperarlos. “Promoveré una articulación efectiva entre los equipos de análisis, la DIARI, la UNCOPI y las contralorías territoriales, respetando las competencias de cada instancia. El éxito no se medirá por expedientes abiertos, sino por pérdidas prevenidas y recursos recuperados para la gente”.
  • “Una alianza ciudadana e institucional”. Aseveró que quiere humanizar el control fiscal y llevarlo a las regiones, donde la pérdida de un peso público golpea con mayor fuerza a los municipios más pobres y a las poblaciones más vulnerables.

(Además: ¿Quién es Jorge Laverde, el nuevo contralor general de la República? Perfil y trayectoria)

  • Finalmente habló del Código Único de Responsabilidad Fiscal, que sistematice una normativa hoy dispersa —dispersión que rara vez es neutral, “porque casi siempre beneficia a quien tiene los recursos para navegarla, no a quien necesita que se le aplique con celeridad— y establezca un procedimiento moderno, ágil, claro y garantista, con plena seguridad jurídica y respeto absoluto del debido proceso”.
Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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