Comfama atiende a los afectados por la emergencia que generó el terremoto en Antioquia

Medellín

La Caja de Compensación Comfama activó varias líneas de atención para los afectados por la emergencia que generó en el país el terremoto del pasado 10 de agosto.

Desde esta entidad se ha estado trabajando, junto a su Consejo Directivo, en habilitar alternativas y líneas de acción para ayudar a sanar el dolor de los afectados en Antioquia.

David Escobar Arango, director de Comfama, explicó que “emergencias como la que está viviendo Colombia nos mueven a todos. Durante más de 70 años, las cajas de compensación hemos estado para acompañar a los trabajadores de Colombia y a sus familias, y estamos ahora para apoyarlos con salud, salud mental y vivienda, fundamentales en momentos de dificultad”.

Salud mental

Desde Comfama dispusieron la red de amor, cuidado y salud mental para los afiliados que requieren atención y, además, se dispuso de una línea especial y priorizada por situaciones asociadas al desastre natural y a la cual se accede por medio del número (604) 36070 80.

Aclararon que para las personas y empresas que no se encuentran en esta caja, en las zonas afectadas, se está acompañando con primeros auxilios psicológicos.

También se está generando contenido de especialistas para acompañar a los usuarios en las redes sociales de @comfama y @comfamacuidadoybienestar.

Soluciones de vivienda

Esta caja de compensación anunció para aquellos afectados por el terremoto que están inscritos en el censo oficial realizado por entidades avaladas por el comité regional de atención y prevención de desastres, un subsidio de mejoramiento de vivienda para afiliados tarifa A y B.

Para acceder a este beneficio, los afiliados deben habitar las viviendas que hayan sufrido afectaciones y tengan posibilidad de rehabilitarse.

La prioridad de este subsidio serán los afiliados tarifa A y B que hayan perdido la totalidad de su vivienda o esta haya sido afectada estructuralmente.

También se amplió el alcance del subsidio de calamidad para atender a las familias afiliadas a tarifas A y B, las más vulnerables del sistema.

Adicionalmente, se asignarán $2.350 millones para atender hasta 2.400 familias con subsidios de hasta $875.452 por hogar para la recuperación de sus viviendas, compra de materiales de construcción, enseres básicos, electrodomésticos menores, entre otros elementos para la recuperación y rehabilitación de sus condiciones de vida.

Para las empresas

Comfama indicó que aquellas empresas que entren en suspensión y que cuenten con el aval del Ministerio de Trabajo pueden gestionar la devolución del valor de los aportes realizados a salud y pensión sobre el salario mínimo, por cada trabajador suspendido, hasta por cuatro meses.

Donaciones de empleados

Junto a las filiales de esta caja de compensación, como el CESDE, Cosmo Schools y la Clínica Panamericana, con una comunidad cercana a 9 mil trabajadores, se están movilizando las donaciones a Presentes Corporación.

Como miembros de Asocajas, esta entidad presentará una propuesta de medidas extraordinarias al Ministerio de Vivienda para habilitar $90.000 millones destinados a atender la emergencia.

Con esas medidas, los afiliados al sistema pueden reparar sus viviendas, realizar reforzamiento estructural, reconstrucción y reubicación, así como subsidios para arrendamiento temporal y reposición de dotaciones.

Esa medida es una alternativa solidaria con entidades en las zonas más afectadas como Chocó, donde está Comfachocó; el Valle del Cauca, que atienden Comfandi; el departamento de Caldas, donde está Confa; y Risaralda, donde presta su servicio Comfamiliar Risaralda.

Esta última perdió su sede administrativa y su clínica sufrió afectaciones considerables, por lo cual llamamos al país a la solidaridad con el sistema.