Comienza hoy lunes, 28 de septiembre, la Medellín Climate Week Biodiversity 2026

Medellín

Esta semana se celebra la Medellín en Climate Week Biodiversity 2026, con la participación de gobiernos locales y seccionales, organismos internacionales, empresas, academia y sociedad civil.

Este encuentro tendrá un total de 244 eventos programados con 76 conferencistas que tienen como tema central la biodiversidad, la acción climática, la innovación y el desarrollo sostenible.

Evento amplio

Los eventos centrales se desarrollan hasta el próximo jueves, 1 de octubre en el Jardín Botánico de Medellín, pero hay otras actividades que se tienen previstas en diferentes zonas de la ciudad hasta el próximo 10 de octubre.

Entidades participantes

Durante las dos semanas en las que se tienen actividades, participan la Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana.

Durante los eventos centrales estarán entidades como ONU, WWF, ICLEI, C40, GIZ, GGGI y CAF, aportando su conocimiento y experiencia.

Las empresas SURA, EPM, KPMG y Grupo Aval también estarán presentes y acompañarán la programación desde la academia instituciones como Los Andes, CES y EAN.

Otros actores que están previstos en la programación son Ruta N, Parque Explora y el Planetario de Medellín.

Otras entidades participantes tienen relación con la cooperación internacional, embajadas, así como organizaciones del sector social, entre ellas Comfama, ISA y Proantioquia.

Desde la Secretaría de Medio Ambiente reiteraron que el “Climate Week Biodiversity 2026 es una oportunidad para demostrar que la biodiversidad no es un tema exclusivo de un sector. En Medellín estamos articulando gobiernos, organismos internacionales, empresas, academia, innovación, cooperación y organizaciones sociales para conversar, compartir experiencias y construir oportunidades alrededor de la protección de nuestro patrimonio natural”.

En un comunicado agregaron que “esta diversidad de aliados refleja también la capacidad de la ciudad para conectarse con el mundo y generar acciones que puedan trascender el evento”.

Actividades para hoy

En la agenda para este lunes, 28 de septiembre, se tiene prevista la instalación de la Cumbre de Gobiernos Locales, con un mensaje por parte del alcalde, Federico Gutiérrez, como inspiración para fortalecer las redes de cooperación y la toma de decisiones frente a la acción climática desde el nivel local y territorial.

Durante las actividades de hoy se firmará la “Declaración Medellín”, un llamado a la acción internacional para que instituciones, academia, gobiernos y cooperantes unan en una sola voz e impulsen esta iniciativa que nace del trabajo con cada línea temática de la Climate Week.

En la sesión protocolaria se tiene previsto un anuncio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, y el encuentro de la Red de BiodiverCiudades a través de la voz de los alcaldes.

En esta parte del encuentro habrá una presentación del balance de los principales aportes, inversiones e iniciativas lideradas por la CAF en apoyo a los gobiernos locales y subnacionales de América Latina y el Caribe.

También se conocerán algunas experiencias e innovaciones de ciudades latinoamericanas que trabajan para la descarbonización, la movilidad sostenible, el aire limpio y una infraestructura más resiliente.

Otros temas que se abordarán en la jornada de este lunes son la gestión local por la acción climática y la biodiversidad, también las soluciones basadas en la naturaleza frente a riesgos climáticos.

Medellín es la primera ciudad de América Latina que acoge este evento internacional.