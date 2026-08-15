26 ingenieros voluntarios antioqueños apoyarán al Eje Cafetero analizando las estructuras afectadas

Antioquia

Aunque aún continúa la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros en las ciudades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, otros frentes de trabajo se enfocan en analizar las estructuras que quedaron en pie para descartar riesgo de colapso o definitivamente ordenar su demolición. Es el caso de Antioquia, desde donde se enviaron 26 ingenieros para que apoyen la evaluación de las edificaciones.

Uno de esos grupos viajó desde el oriente de Antioquia hasta la ciudad de Pereira. Se trata de 13 ingenieros civiles que aportarán su experiencia. Todos son profesionales de la Universidad EAFIT, Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia. Seis de ellos son de una misma empresa que dejaron de manera momentánea su trabajo para apoyar al país. Estas personas están apoyadas por la gobernación en coordinación con la capital de Risaralda.

“Poner nuestro conocimiento a disposición. Entender, identificar posibles focos de falla ya en esas estructuras, prevenir a las personas”, manifestó Julián Parra, ingeniero voluntario.

Desde Medellín, en coordinación con el Dagrd, también se envió otro equipo de 13 profesionales estructurales, pero a la ciudad de Armenia, donde llevarán a cabo una labor similar. La intención es darle una excelente noticia a las familias de que pueden regresar a sus casas sin que sus vidas estén en riesgo.

“Vamos a ver una misión muy humanitaria, tratando de ayudar a evaluar edificaciones para que las personas puedan retornar a sus casas, para darle seguridad a las personas que en este momento están pasando momentos tan difíciles”, dijo otro de los voluntarios enviados y apoyados por la alcaldía de Medellín.

Los profesionales llegaron a Armenia y Pereira, pero se desplegarán en las otras poblaciones donde se requiera el apoyo de los evaluadores.