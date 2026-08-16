6 mil millones y 31 toneladas de ayudas dejó el superconcierto por los afectados del terremoto

Medellín

La iniciativa fue catalogada como positiva gracias a los cerca de 30 artistas que donaron su presentación y talento para el superconcierto que se llevó a cabo el sábado en el centro de espectáculos La Macarena. La colaboración de los paisas fue masiva, según el balance del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El mandatario manifestó que durante la actividad que inició a las 12 del mediodía y terminó a las 8 de la noche se lograron recaudar 6 mil millones de pesos y se recibieron 31 toneladas de ayudas humanitarias como alimentos y artículos de aseo, especialmente.

Cabe recalcar que no todo el dinero fue recolectado con la venta de la boletería, ya que muchos restaurantes y establecimientos comerciales se sumaron donando las ganancias de las ventas de los productos, lo que aumentó el recaudo.

“Nadie cobró un peso ni por la producción ni por la logística ni los artistas. Antes pusieron plata de sus propios bolsillos para apoyar esta causa tan noble que, por supuesto, nos mueve a todos en este momento difícil. Demostramos que es en alianza con el sector privado que se hacen las grandes diferencias”, manifestó Ricardo Jaramillo, secretario de la Juventud.

La ayuda recibida de la comunidad y empresarios será destinada a las comunidades y familias afectadas por el terremoto en las diferentes partes del país.

Finalmente, se indica que la recolección de ayudas no termina con el concierto e invitó a las personas a seguir donando en los diferentes puntos acordonados en toda la ciudad de Medellín.