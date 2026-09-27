Jardín Botánico del Quindío invita a regresar al turismo de naturaleza tras el terremoto

Alberto Gómez, director del Jardín Botánico del Quindío, invitó a los turistas a regresar al departamento y visitar este espacio, que cuenta con un bosque premontano, un mariposario, colecciones botánicas y otros atractivos relacionados con la naturaleza.

Gómez explicó que el jardín también puede convertirse en un espacio de bienestar después de la emergencia. Caminar por el bosque, realizar ejercicios de respiración y entrar en contacto con la naturaleza son algunas de las actividades que pueden realizar quienes visitan el lugar.

Una de las particularidades del jardín es que sus instalaciones permanecieron en buenas condiciones después del terremoto. Gómez destacó especialmente las construcciones en guadua diseñadas por el arquitecto Simón Vélez, un material al que el propio arquitecto se ha referido como “sismo indiferente”.

Aunque la infraestructura no sufrió afectaciones importantes, el terremoto sí tuvo consecuencias económicas. La disminución del turismo en el Quindío y la cancelación de reservas redujeron el número de visitantes y, con ello, los recursos que recibe el jardín para su funcionamiento.

Entre sus atractivos también se encuentra el Museo del Túnel de la Línea, un espacio que explica la construcción de esta obra que atraviesa la cordillera Central y conecta a Quindío y Tolima. Allí los visitantes pueden conocer el trazado de los túneles y puentes a través de diferentes representaciones y una réplica del túnel principal.

El jardín alberga además una colección de zamias. Según Gómez, de las 28 especies registradas en Colombia, actualmente cuentan con 18.

El Jardín Botánico del Quindío abre todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Además de recibir visitantes, realiza expediciones para contribuir a la conservación de especies amenazadas, liberaciones de mariposas y procesos de restauración ecológica en la región.