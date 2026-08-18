Normas sismorresistentes en Armenia evitaron una tragedia mayor tras el terremoto: experto

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El terremoto del pasado 10 de agosto volvió a poner sobre la mesa la importancia de las normas de construcción sismorresistente en Colombia. Para el ingeniero estructural y profesor de la Universidad de los Andes, Juan Francisco Correal, la aplicación de estos estándares ha sido determinante para reducir el impacto de la emergencia en varias ciudades del país.

En diálogo con Caracol Radio, el experto recordó que Colombia cuenta con normas sismorresistentes desde 1984, las cuales fueron actualizadas en 1998 y, más recientemente, en 2010.

Tras varios recorridos por las zonas afectadas y reuniones con profesionales que han participado en las labores de evaluación, Correal aseguró que existe una conclusión preliminar: el cumplimiento de la normativa ha permitido salvar vidas.

“Realmente el tema de sismorresistencia sí ha salvado vidas porque dentro de la filosofía de sismorresistencia lo primero es salvar la vida y, segundo, tratar de minimizar los daños”, afirmó.

El especialista sostuvo que, sin las medidas adoptadas hace más de cuatro décadas, el panorama actual sería muy diferente.

“Si no hubiéramos tenido esta reacción que tuvo el país hace más de 40 años, estaríamos en un escenario totalmente diferente”, señaló en Caracol Radio.

Aunque reconoció que muchas edificaciones han sufrido afectaciones, explicó que el objetivo de la norma no es evitar completamente los daños, sino impedir el colapso de las estructuras y proteger a sus ocupantes.

“Hemos hecho recorridos en varias ciudades y las edificaciones que cumplen a cabalidad los reglamentos de sismoconstrucción, en muchos de los casos, permiten que las personas se salven”, indicó.

Correal también explicó que todavía es muy pronto para determinar las causas exactas de los daños registrados en ciudades como Pereira, ya que apenas han transcurrido ocho días desde el sismo.

El experto puso como ejemplo algunas construcciones en Dosquebradas diseñadas bajo la normativa de 2010, las cuales presentaron daños estructurales, pero continúan siendo habitables después de las reparaciones correspondientes.

Además, hizo un llamado para fortalecer los mecanismos de control durante los procesos de construcción, pues consideró que las leyes existen, pero deben aplicarse con mayor rigurosidad.

“Tenemos la normativa y, segundo, sí hay que hacerla cumplir. Eso es lo importante. El sismo pasa y la gente se olvida de que estamos en un país que está propenso a tener movimientos sísmicos importantes. A veces nos relajamos, no hacemos prevención y no estamos preparados”, concluyó.

Escuche la entrevista completa:

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