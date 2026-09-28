Animalistas del Quindío destacan condena contra hombre que realizó actos sexuales a un perro

Armenia

En Quimbaya, en el departamento del Quindío, condenaron a un hombre a 15 meses de prisión por realizarle actos sexuales a un perro pitbull.

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal e Quimbaya, Quindío condenó a 15 meses de prisión a Juan Guillermo Villegas Lopera por el delito de lesiones que afectan gravemente la salud o integridad física del animal agravado.

Según la Fiscalía General de la Nación, la sentencia está relacionada con los actos sexuales con un perro de raza pitbull, llamado Apolo, de aproximadamente tres años, en hechos que se registraron en zona rural de Quimbaya, Quindío.

En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía, el hombre aceptó su responsabilidad en lo sucedido y además de la condena que deberá pagar en prisión, también le impusieron una multa equivalente a 11,25 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilidad de 27 meses para ejercer profesiones, oficios, comercios o actividades relacionadas con animales.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Diana Rodríguez, animalista y directora de la Fundación Eco Huellas, quien que sobre esta condena indicó: “Para quienes defendemos a los animales, una condena como esta representa un paso muy importante, porque demuestra que denunciar sí vale la pena y que el maltrato animal no tiene por qué quedar en la impunidad”

“También nos deja una enseñanza trascendental y es que no basta solamente con denunciar, necesitamos que la ciudadanía se convierta en veedor de esas denuncias en los ojos de los animales y que cuando conozcan de un caso de maltrato, traten de recabar toda la información posible, videos, fotos, audios, pruebas, entre ellas los testimonios con fechas, con lugares y cualquier cosa que nos pueda ayudar o que pueda ayudar a un inspector o a un fiscal a construir un caso que sea sólido y que tenga vocación de éxito”, resaltó la animalista.

“A veces las personas no se animan a denunciar porque no sirve o que nada va a pasar y nosotros creemos que esta condena en Quindío demuestra precisamente lo contrario”, puntualizó la animalista que señaló que cuando un ciudadano denuncia y cuando existen pruebas suficientes para que las autoridades puedan actuar, los procesos pueden avanzar y pueden terminar en decisiones judiciales como esta.

Por eso, desde la Fundación Ecohuellas hacen un llamado a no guardar silencio, a denunciar, a documentar, a aportar pruebas y hacer seguimiento de esas denuncias. Cada denuncia bien sustentada puede convertirse en una oportunidad de justicia para un animal que no tiene voz para defenderse.

“Esta condena también nos recuerda algo muy importante para el Quindío, la protección de los animales no es un discurso, es una responsabilidad que involucra a la ciudadanía y a las autoridades y obviamente en este caso a la justicia”, añadió Diana Rodríguez.