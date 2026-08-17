Lista de ciudades que fueron afectadas por el terremoto en Colombia: Departamentos más golpeados

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026 dejó afectaciones en diferentes regiones de Colombia, principalmente en el occidente y suroccidente del país.

El epicentro fue localizado en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con los reportes conocidos de la UNGRD, 388 municipios habían sido reportados como afectados en los primeros balances de la emergencia. La cifra podía continuar modificándose a medida que avanzaban los censos y las evaluaciones en territorio.

Chocó, una de las zonas más afectadas

El departamento de Chocó estuvo en el centro de la emergencia debido a la ubicación del epicentro.

Entre los territorios del departamento incluidos en los reportes de afectaciones se encuentran:

San José del Palmar

Nóvita

Sipí

Condoto

Tadó

Istmina

Quibdó

Valle del Cauca: Cali y otros municipios

El Valle del Cauca también estuvo entre los departamentos con reportes de afectaciones. Cali, como una de las principales ciudades del suroccidente, registró daños que fueron incluidos dentro de los balances de la emergencia.

Otros municipios del departamento con afectaciones:

Cali

Palmira

Buga

Tuluá

Cartago

Buenaventura

Dagua

Risaralda

En el Eje Cafetero, Risaralda también registró afectaciones. Pereira fue una de las ciudades donde el terremoto generó daños y movilizó a los organismos de socorro.

Entre los municipios del departamento incluidos en los reportes se encuentran:

Pereira

Dosquebradas

Santa Rosa de Cabal

La Virginia

La Celia

Caldas y Quindío también reportaron afectaciones

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Los efectos del terremoto alcanzaron otros departamentos del Eje Cafetero. En Caldas, uno de los principales puntos de atención fue Manizales, mientras que en Quindío se reportaron afectaciones en municipios como Armenia y Calarcá.

Entre los territorios bajo evaluación estuvieron:

Caldas

Manizales

Chinchiná

Villamaría

Palestina

Quindío

Armenia

Calarcá

Montenegro

La Tebaida

Antioquia y Cauca

La emergencia también alcanzó sectores de Antioquia y Cauca, departamentos que fueron incluidos dentro de los reportes.

En Antioquia aparecen entre los territorios bajo seguimiento:

Medellín

Urrao

Andes

Ciudad Bolívar

Jardín

Último reporte

Este domingo 16 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella entregó desde Buenaventura el reporte situacional número 30 sobre el terremoto ocurrido.

Según el balance, hasta el momento hay 120.328 familias afectadas, 186.016 personas afectadas, 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. El mandatario señaló que la prioridad sigue siendo la búsqueda de los desaparecidos, “porque lo más importante aquí es salvar vidas”.

En materia de infraestructura,el reporte da cuenta de 26.945 viviendas destruidas, 127.557 viviendas averiadas y 66 edificios colapsados.La emergencia también golpeó al sector educativo, con2.838 centros educativos averiados; el presidente adelantó que las clases se retomarán demanera virtualmientras se resuelve esa situación. Además, se reportan3.771 centros comunitarios y 285 centros de salud afectados.

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Una emergencia que sigue en evaluación

Es de destacar que la UNGRD ha advertido que los balances de una emergencia de esta magnitud pueden cambiar conforme avanzan las labores de verificación y los censos en los territorios.

El SGC, por su parte, mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y es la entidad encargada de suministrar la información oficial sobre las características del terremoto y los movimientos posteriores.