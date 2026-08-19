Registraduría está expidiendo gratis documentos de identidad para damnificados por terremoto

Armenia

El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos de visita en Armenia ratificó que las personas damnificadas por el terremoto pueden tramitar de forma gratuita su documento de identidad.

El registrador visitó las dos sedes de la entidad en Armenia, la delegación departamental en el norte de la ciudad que sufrió afectaciones en ventanales y la sede tradicional del centro de la capital del Quindío.

Sobre la sede ubicada en carrera 14 # 9-41 en centro de Armenia el registrador puntualizó “hay, digamos unas incidencias fuertes en el último piso, en el tercero estaba se ha venido abajo parte de la estructura, vamos a visitar y a revisar todo el edificio de manera muy precisa porque pues la idea es que no tengamos dificultades, aquí se atiende público, pero hay un número importante de funcionarios y funcionarias, lo importante es garantizar la seguridad de ellos y en segundo lugar prestar muy bien el servicio de identificación y registro.

Ya activamos los seguros, ya se están haciendo las evaluaciones para tener muy rápido el edificio organizado, pero en especial para poder atender el servicio.

Servicio de identificación en los albergues

Registrador: Tenemos también en los albergues jornadas móviles para la expedición de los documentos de identidad, tanto de tarjeta de identidad como cédula de ciudadanía de quienes lo requieran de manera gratuita. Se trata de personas vulnerables que han sido afectadas por este terremoto y por tanto esos servicios son gratuitos.

Invitación para quienes no están en los albergues

Registrador: muy importante, toda aquella persona que ha sido damnificada por el terremoto, que pueden pasar por la registraduría especial o por alguna de las auxiliares a solicitar su documento de identidad, es un documento gratuito que seguramente lo necesitan para solicitar sus subsidios, activar los seguros, cualquier otra gestión que requieran ante las entidades públicas, así que pueden hacer el gobierno, estamos prestando el servicio en Armenia.

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Afortunadamente, la registraduría y todo el equipo está aquí muy atento para atender a toda la ciudadanía, así que pueden hacerlo y obtener su documento sin mayor contratiempo. Sin duda, en eso estamos, viendo primero cómo está el estado de la sede de la registraduría, evaluándolo muy rápido para que nadie tenga afectaciones para que todos, digamos, los funcionarios en especial no tengan contratiempos futuros.

Dos tareas, bienestar de funcionarios y atención al público

Registrador: una, cuidar la integridad de quienes trabajan en la entidad y dos, prestar los servicios funcionales de la mejor manera, que afortunadamente se están prestando. Tenemos dificultades en Montenegro, donde la registraduría colapsó, ya estamos buscando un lugar alterno, pero también estamos prestando un servicio satélite. Lo propio estamos haciendo en los diferentes municipios donde tengamos dificultades. El servicio junto a atención en el sitio de bomberos para que las personas puedan solicitar su documento y en los albergues que quedan en el coliseo.

La registraduría a pesar de las dificultades que tenemos en gran parte de la infraestructura, estamos prestando el servicio de manera eficiente. Yo quiero agradecerle a todos los funcionarios y funcionarias que están con mucho juicio y con mucha vocación trabajando para que la ciudadanía pueda acceder a los documentos de identidad.

No tuvimos, digamos, afectaciones a la humanidad, ningún funcionario en ningún departamento, tampoco en el Valle ni en Chocó, obviamente algunos han tenido dificultades en sus viviendas o con sus familiares o en las residencias donde tienen donde están alojándose, pero digamos se trata de hechos muy penosos, pero con unos que no afectan la integridad de ningún de ninguno de los colaboradores de la de los colaboradores de la registraduría.

Contingencia por el calendario electoral que inicia el 31 de octubre

Registrador: el 31 de octubre estamos presentando el calendario electoral de cara a las elecciones del próximo año de las regionales, alcaldías, gobernaciones, consejos, diputados.

Luego ya estamos poniéndonos a punto, muy importante. Tenemos que avanzar muy rápido en resolver todas las incidencias que tengamos en estos departamentos, en el Eje Cafetero en especial, Valle y Chocó para que nosotros no tengamos contratiempos en la definición de los puestos y mesas.

Sí tenemos dificultad grande, la vamos a tener en Pereira, donde la mayoría de los colegios e instituciones educativas tienen dificultades estructurales, lo que nos va a exigir definir otros sitios para los puestos de votación en Pereira en especial.

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