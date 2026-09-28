La solicitud de la Red de Veedurías es un refrito: exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado

Armenia

La exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado respondió a la solicitud de la red de veedurías a la Corte Suprema de Justicia para que se revise el estado actual del proceso penal que se adelanta contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado, esto por los presuntos hechos de corrupción cometidos entre el 2012 y el 2015 cuando era gobernadora por el delito de prevaricato,

En diálogo con Caracol Radio la exmandataria Sandra Paola Hurtado señaló “Tres cosas y ciertas, uno, las ordenanzas de 2015 terminaron con mi absolución definitiva. Eso no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Me absolvió por atipicidad objetiva y subjetiva. De hecho, la fiscalía no apeló, desistió de la apelación y la Corte aceptó ese desistimiento y el 24 de agosto pues está este fallo quedó completamente ejecutoriado, es decir, es cosa juzgada”

La exmandataria añadió “En segundo lugar, el expediente de 2019 es otro distinto, ha sido público, nunca lo he de ocultado, nunca he faltado a una sola audiencia, siempre he dado la cara, como me conocen todos en el Quindío. De allí que obviamente también tenemos que decir que hay decisiones y pronunciamientos favorables a nosotros que estarán obviamente fortaleciendo nuestra labor probatoria y nuestra legítima defensa.

Pero resulta obviamente curioso que 7 años después quieran presentarlo como un gran descubrimiento, pero no están descubriendo nada, no están descubriendo que el agua moja. Están haciendo un refrito de algo que los medios y la opinión pública conoce desde el 2019. No sé cuál es el afán de retrotraerlo hoy. Pero bueno, no me preocupa. Igual todas mis actuaciones han estado de frente y mi información es completamente pública fue clara en afirmar la exgobernadora del Quindío.

Y, en tercer lugar, hoy la Procuraduría certifica, no lo digo yo, lo certifican, no tengo sanciones ni tengo inhabilidades vigentes. Cualquiera puede comprobarlo simplemente ingresando mi cédula de ciudadanía en el SIR.

Y añadió la exmandataria “A las veedurías, obviamente aplaudo y respeto su labor. Hagan su trabajo como lo hago yo también, hoy de frente. Pero hagámoslo completo. La misma lupa para quienes gobernaron y para quienes gobiernan, también para Armenia, hoy yo no me le escondo a nadie, no le huyo a ninguna pregunta, siempre respondo de frente porque no tengo nada que ocultar”

Y una última cosa, señores, preguntar es un derecho, investigar corresponde a las autoridades y decidir corresponde a los jueces, en mi caso, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes respeto completamente, finalizó Sandra Paola Hurtado, exgobernadora del Quindío.