Las lluvias en Quindío han provocado que las ayudas para damnificados por el terremoto cambien

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Armenia

En el Quindío con el regreso de las lluvias, han cambiado las prioridades de donación en especial para las 1000 fincas afectadas por el terremoto, ahora están solicitando con urgencia, plásticos, carpas y elementos para proteger estas viviendas.

Sebastián Restrepo líder voluntario del Quindío manifestó que todos los municipios del Quindío con necesidades de plásticos y carpas para ayudar a las personas a que habitan en la ruralidad del Quindío. El terremoto movió los techos de la mayoría de fincas y con el agua, pues empeoró la situación porque se empezaron a mojar sus cosas. Entonces, vamos a hacer esto de forma ordenada.

Se ha articulado con los coordinadores del Comité Cafeteros que conocen muy bien las zonas rurales y nos han dicho, “Si en Armenia usted quiere ayudar, llame a Sofía López al número 312 282 1353. En La Tebaida, a Claudia Milena Sánchez, el número 317 377 6527.

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En Montenegro, Ernesto Bermúdez, 323 586 7282. En Circasia y Salento, a Daniela Ceballos, al número de 321 234 8577. En Quimbaya, Isabel Cristina Bonilla, 318 701 6229. En Finlandia, Guillermo Pinilla, al número 312 863 4482.

En Córdoba, Ana María Galindo, al 313 789 2727. A Pijao, a Edimer Gómez, al número 312 207 1802. En Buenavista y en Génova, Andrés Felipe Toro, al número 320 711 0148.

Es importante que nos coordinemos porque si se van todas las ayudas a un solo sitio, si no se tiene control sobre las ayudas, pues no distribuimos equitativamente a todas las personas que lo están necesitando hoy.

El agua mostró otra dificultad que tenemos en el Quindío y es proteger los enseres que quedaron en las casas que no están del todo digamos que dañadas o con riesgo de colapsar.

Sin embargo, los techos de toda la ruralidad, la mayoría de las fincas se movieron, las tejas de barro se movieron. Entonces, sí necesitan ayuda con plásticos, pero vayamos a estos coordinadores del Comité de Cafeteros para que ellos puedan tener control y en entregando la información actualizada en cada momento.

Foto: Cortesía Comité Cafeteros Ampliar Foto: Cortesía Comité Cafeteros Cerrar

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