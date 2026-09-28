Vendaval provocó decenas de emergencias en el municipio de Montenegro en el Quindío

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Armenia

Decenas de Emergencias por destechamiento de viviendas, caída de postes y árboles, inundaciones y derrumbes dejó fuerte vendaval en las últimas horas en el Quindío.

En la tarde del domingo 27 de septiembre se registraron varias emergencias en el municipio de Montenegro en el Quindío debido a un fuerte vendaval.

La lluvia acompañada de fuertes vientos provocó en el barrio Pueblo Nuevo de la localidad la caída del techo de un parqueadero que tumbó varios postes de energía, en el lugar hace presencia los bomberos y otras autoridades.

Además, se reportan inundaciones en otros sectores del municipio y derrumbes en la vía Montenegro - Armenia, el llamado es a transitar con precaución.

El secretario de gobierno de Montenegro en diálogo con Caracol Radio Armenia entregó el reporte “Tenemos una gran afectación en el municipio Montenegro por el vendaval que se presentó en horas de la tarde de hoy domingo, tenemos unas 10 zonas afectadas con emergencias como pérdida de techos en varios barrios del municipio, inundaciones en sectores aledaños a quebradas, pérdida o daños en postes, tenemos un unos cuatro postes fracturados y un sector que es el Pueblo Nuevo, toda una cuadra, la 10a, sin ingreso debido a que los postes colapsaron y toda la red de energía en ese sector.

Y agregó “además de árboles caídos alrededor de tres en diferentes sectores y tenemos árboles en riesgo que nos toca atenderlos el día de mañana con un grupo de la administración, de igual manera también tenemos colapso de viviendas subnormales, alrededor de tres en zonas de alto riesgo que ya habían sufrido con el terremoto y que volvieron otra vez a verse afectadas debido al tipo de construcción”

Estamos consolidando las afectaciones en el registro unifamiliar de emergencia para poder tener el dato exacto del número de familias afectadas, pero ya tenemos la evaluación de daños iniciales informó el funcionario.

En Armenia también hubo reporte de inundaciones en las avenidas ubicadas al sur de la capital del Quindío.