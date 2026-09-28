Lunes 28 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Bomberos voluntarios de Montenegro, Quindío y la atención de las emergencia por el vendaval. Foto Cortesía Bomberos Montenegro

Armenia

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Decenas de Emergencias por destechamiento de viviendas, caída de postes y árboles, inundaciones y derrumbes dejó fuerte vendaval en las últimas horas en el Quindío.

En la tarde del domingo 27 de septiembre se registraron varias emergencias en el municipio de Montenegro en el Quindío debido a un fuerte vendaval.

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La lluvia acompañada de fuertes vientos provocó en el barrio Pueblo Nuevo de la localidad la caída del techo de un parqueadero que tumbó varios postes de energía, en el lugar hace presencia los bomberos y otras autoridades.

Además, se reportan inundaciones en otros sectores del municipio y derrumbes en la vía Montenegro - Armenia, el llamado es a transitar con precaución.

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El secretario de gobierno de Montenegro en diálogo con Caracol Radio Armenia entregó el reporte “Tenemos una gran afectación en el municipio Montenegro por el vendaval que se presentó en horas de la tarde de hoy domingo, tenemos unas 10 zonas afectadas con emergencias como pérdida de techos en varios barrios del municipio, inundaciones en sectores aledaños a quebradas, pérdida o daños en postes, tenemos unos cuatro postes fracturados y un sector que es Pueblo Nuevo, toda una cuadra, la 10a, sin ingreso debido a que los postes colapsaron y toda la red de energía en ese sector.

Y agregó “además de árboles caídos alrededor de tres en diferentes sectores y tenemos árboles en riesgo que nos toca atenderlos el día de mañana con un grupo de la administración, de igual manera también tenemos colapso de viviendas subnormales, alrededor de tres en zonas de alto riesgo que ya habían sufrido con el terremoto y que volvieron otra vez a verse afectadas debido al tipo de construcción”

Estamos consolidando las afectaciones en el registro unifamiliar de emergencia para poder tener el dato exacto del número de familias afectadas, pero ya tenemos la evaluación de daños iniciales informó el funcionario.

En Armenia también hubo reporte de inundaciones en las avenidas ubicadas al sur de la capital del Quindío.

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En el municipio de Quimbaya en el Quindío comenzó la entrega por parte del gobierno nacional del subsidio de arrendamiento para los afectados por el terremoto.

La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD destinó $1.185 millones para el primer mes de apoyo a las familias damnificadas por el terremoto, incluidas en el RUD y verificadas por la entidad en el municipio de Quimbaya, la entrega se extenderá hasta el 9 de octubre en dos puntos públicos y cuatro de la empresa Facilísimo, los dos puntos públicos, Coliseo El Cacique y Colegio Santa Teresita, barrio El Rocío.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con Andrés Gómez, gerente de Facilísimo que entregó detalles “estamos muy complacidos en anunciar que se inicia el pago de los subsidios de arrendamiento que se está haciendo con la Gobernación del Quindío y la Ungrd. Vamos a pagar aproximadamente 1100 millones de pesos. Son 1500 personas inicialmente en el municipio de Quimbaya. Ese auxilio son 787.000 pesos aproximadamente por cada uno.

Y agregó “pueden ir a cobrar obviamente con el documento original en alguno de nuestros puntos autorizados de Quimbaya. Tenemos más de cuatro puntos de venta en Quimbaya para hacer estos pagos. Obviamente tiene que ser presentación personal con biometría, entonces estamos ya atentos a que de pronto la Gobernación más adelante ya nos autorice ampliar esto a diferentes municipios del departamento.

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Si está inscrito en el Registro Único de Damnificados (RUD), ya puedes reclamar el Apoyo Económico Temporal de Vivienda a través de Facilísimo, debe seguir estos 4 pasos para cobrar el beneficio: Puntos habilitados: Acercarse a cualquiera de los 5 puntos autorizados en Quimbaya (Oficina Principal, Punto Blanco, Macadamia, Montecarlo o Guayacanes).

Documentación: Presentar la cédula física original vigente y una fotocopia legible. Validación: El asesor verificará el estado activo en la base del RUD y Firmar la tirilla de pago y registra la huella húmeda.Tenga en cuenta que el trámite es estrictamente personal. Corresponde al valor de un mes de vivienda temporal.

El alcalde del municipio de Quimbaya en el Quindío resaltó la importancia de la entrega de subsidios de arrendamiento para los damnificados por el terremoto que han disminuido el número de familias en los albergues

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En Armenia denuncian que algunas edificaciones que resultaron afectadas por el terremoto están abandonadas, vandalizadas, saqueadas y ocupadas por habitantes en condición de calle.

El caso más grave se presenta en la carrera 19 entre calles 12 y 13, en zona céntrica de Armenia, donde es alta la preocupación por la inseguridad tras el abandono de establecimientos comerciales afectado por el terremoto.

Una cuadra completa, donde funcionaban locales de venta y reparación de motocicletas en el primer piso y apartamentos en el segundo piso que resultaron con daños luego del terremoto del 10 de agosto, tras 40 días del terremoto, está abandonada y los comercios fueron vandalizados, saqueados y son utilizados para ser el resguardo de habitantes de la calle que incluso hacen sus necesidades.

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Caracol Radio Armenia estuvo en la zona y habló con una de las comerciantes afectadas por esta situación y relató: “Nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades que les compete a la Edeq, a Efigas, a la EPA, a la alcaldía, a la gobernación, al aseo, a la entidad privada porque esto tiene que tener dueño o varios dueños. Solamente un señor ha aparecido de un local muy pequeño. Los otros dueños no han aparecido. La administradora dice que ella no puede hacer nada al respecto mientras no estén los dueños”.

La comerciante agregó: “ahora se nos convierte en un problema no solamente los dueños que le saquearon todo este lugar porque ya no es responsabilidad de nosotros, sino que eso ya pasa a ser un mal social porque el vandalismo es mucho, porque las necesidades que ellos hacen ahí nos están afectando los olores horribles”.

Una afectada habló sobre la problemática de inseguridad y señaló: “roban, saquean y dañan día y noche dentro de esta zona. Ya se entraron por el patio de las casas de atrás, por detrás de esto se entraron y nos dijeron si necesitan alambre o tejas de los vecinos, nosotros se las compramos.

La víctima agregó que los delincuentes se han metido en negocios y no ha habido reacción alguna por parte de la Policía al ser habitantes de calle.

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Las autoridades en Armenia sostienen que las medidas de seguridad en locales abandonados tras el terremoto son responsabilidad de los propietarios

Precisamente consultamos al secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez reconoció que en ese punto se registra un foco de inseguridad por la afluencia de los habitantes en situación de calle que han afectado la infraestructura en dichos lugares.

Fue claro que no solo ha ocurrido en este punto de la ciudad, sino que la problemática se ha trasladado a otras zonas por lo que la Policía con sus capacidades ha establecido la presencia con el objetivo de contener la situación.

Aclaró que estos inmuebles son privados por ende hay un responsable que debe garantizar las medidas correspondientes de seguridad para evitar este tipo de afectación y dio a conocer que, aunque los han requerido desde la administración municipal no han logrado que generen este tipo de acciones de contención.

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Por ahora el mirador del municipio de Filandia en el Quindío, uno de los atractivos turísticos no será demolido luego de las afectaciones por el terremoto, realizarán nuevos estudios.

Durante la semana el alcalde del municipio de Filandia Duberney Pareja había asegurado que el mirador de la colina iluminada del Quindío debía ser demolido por las afectaciones estructurales que sufrió como consecuencia del terremoto del 10 de agosto.

Sin embargo, la decisión de demolición fue suspendida luego de un encuentro entre el alcalde, el secretario de cultura departamental Felipe Robledo y el presidente del concejo del municipio desde el mirador de Filandia donde anunciaron las alternativas.

Felipe Robledo, secretario de cultura del Quindío “Estamos acá en Filandia con el alcalde Duberney Pareja y estamos haciendo el acompañamiento porque entendemos la dimensión del daño y la afectación a una de las infraestructuras más icónicas como lo es nuestro amado Mirador de la Colina Iluminada y la Casa del Artesano. Y eso hemos logrado llegar a entender un poco más la dimensión porque además hay un concepto de apropiación del cual sabemos que el alcalde también está muy contento como primer mandatario del alcalde del municipio

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Alcalde de Filandia, Duberney Pareja “tenemos que decirle que este icono turístico, nuestra Casa del Artesano, no tienen por qué sufrir consecuencias nefastas y una demolición, el llamado es a que trabajemos de la mano, hagamos otro estudio, yo tengo dos recomendaciones de autoridades, una de entidad oficial y unos estudios realizados con un ingeniero de infraestructura que nos dieron un tema muy nefasto. Queremos hacer un estudio a profundidad, que vaya a un laboratorio, que verifique la verdadera dimensión.

Esto tan hermoso no puede desaparecer. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a invertir lo que tengamos que invertir y con el apoyo de la nación, con el apoyo de la Unidad de Gestión de Riesgo Nacional, vamos a sacar adelante el mirador, sea cual sea la decisión final recalcó el alcalde de Filandia.

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El gobernador del Quindío pide prudencia a los alcaldes y solicita nuevos estudios técnicos antes de determinar la demolición de infraestructuras emblemáticas

Frente a las intenciones de demolición de estructuras icónicas como el mirador “Colina Iluminada” en Filandia y el templo parroquial de Montenegro tras el reciente sismo, el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, encabeza un esfuerzo institucional para obtener conceptos técnicos especializados de ingeniería que permitan determinar con precisión el estado real de estas edificaciones antes de tomar una decisión definitiva.

El mandatario departamental solicitó a las autoridades locales actuar con prudencia y agotar todos los estudios y diagnósticos existentes para evaluar alternativas de reforzamiento o restauración.

Galvis Bedoya enfatizó la importancia de proteger el valor histórico, cultural y turístico de estas obras, las cuales representan una fuente clave de recursos económicos para los municipios y la identidad de la región.

Finalmente, el Gobernador aclaró que sus gestiones no buscan oponerse a las demoliciones en caso de ser técnicamente inevitables, sino asegurar que se cumpla un proceso riguroso y responsable que contemple la opinión de expertos cualificados antes de proceder con el desmonte de estos símbolos del patrimonio quindiano.

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Buena Noticia, la gobernación del Quindío, SENA y Comité de Cafeteros lanzaron el proyecto ‘Restaurando el Hábitat Rural del Quindío’ donde los propios integrantes de las familias afectadas por el terremoto se vincularán como aprendices del SENA, recibiendo instrucción técnica en campo por parte de expertos e ingenieros para reparar sus fincas.

El director del Sena Regional en el departamento, Henry Fernández Hernández informó que el comité y la secretaría de agricultura realizaron la caracterización de la afectación de las viviendas y las familias en la ruralidad por lo que se pretende dijo desde la misionalidad desde el centro para el desarrollo tecnológico de la construcción y la industria brindar una formación profesional donde los aprendices son los miembros de la propia comunidad.

Afirmó que el objetivo con la formación brindada a través de los procesos es que los aprendices cuenten con las herramientas para lograr recuperar las viviendas afectadas por la emergencia del pasado 10 de agosto.

Añadió que con los recursos brindados desde la dirección nacional permitirá la contratación de los instructores y materiales para desarrollar las prácticas formativas en territorio y el resto de los elementos necesarios los aporta el departamento.

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Es de anotar que en cuanto al cronograma iniciará durante el mes de octubre con las fases de convocatoria, socialización y validación diagnóstica en cada uno de los predios caracterizados.

Por su parte, el Gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, anunció un presupuesto de aproximadamente $2.600 millones de pesos destinados a la compra de insumos de construcción.

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La Alcaldía de Armenia, a través de la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, confirmó que se mantiene el seguimiento a la actividad sísmica registrada en diferentes zonas del país y que a su vez se han incrementado las tareas de fortalecimiento de las acciones de preparación a la ciudadanía, con el fin de enfrentar de manera más efectiva y eficiente una eventual emergencia natural de estas características.

Javier Vélez Gómez, director de la Omgerd afirmó “Después de un evento como el que vivimos el 10 de agosto, es normal que la comunidad esté mucho más atenta a cualquier movimiento. Lo importante es que esa atención se convierta en preparación y no en miedo. Desde la Omgerd estamos haciendo seguimiento permanente a la información oficial y fortaleciendo las acciones de preparación con las comunidades e instituciones”

El funcionario recordó que los sismos no se pueden predecir, por lo que la actividad sísmica registrada no permite establecer cuándo ocurrirá un nuevo terremoto. La recomendación institucional es informarse únicamente a través de fuentes oficiales, identificar lugares seguros, conocer las rutas de evacuación y mantener preparados los elementos básicos para responder ante una emergencia.

El SGC ha señalado como hipótesis preliminar que la actividad registrada en Chaparral podría estar relacionada con cambios en el campo de esfuerzos de la corteza asociados al sismo del 10 de agosto. Sin embargo, la entidad científica ha precisado que esta posible relación requiere estudios adicionales y no puede establecerse todavía de manera concluyente.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, mientras las autoridades territoriales continúan fortaleciendo las acciones de prevención y preparación.

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Red de Veedurías pide que se retome el proceso por corrupción contra exgobernadora de Quindío

Desde la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia fue enviada una solicitud formal a la Corte Suprema de Justicia para que se revise el estado actual del proceso penal que se adelanta contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado, esto por los presuntos hechos de corrupción cometidos entre el 2012 y el 2015 cuando era gobernadora.

“La Red de Veedurías de Colombia le pone lupa a la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado y esto para indagar sobre el alcance de la afirmación pública respecto de una absolución que le habría proferido la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato, aduciendo que se encuentra exenta de toda culpa y responsabilidad y cualquier llamado judicial, sea en juicio o en sede de investigación o acusación”, indicó el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez a través de una comunicación.

Es de recordar que proceso penal viene del 30 de julio de 2019, fecha en la que una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación formal contra Sandra Paola Hurtado Palacio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

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La exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado respondió a esta solicitud de la red de veedurías en diálogo con Caracol Radio señaló “Tres cosas y ciertas, uno, las ordenanzas de 2015 terminaron con mi absolución definitiva. Eso no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de Justicia. Me absolvió por atipicidad objetiva y subjetiva. De hecho, la fiscalía no apeló. Desistió de la apelación y la Corte aceptó ese desistimiento y el 24 de agosto pues está este fallo quedó completamente ejecutoriado. Es decir, es cosa juzgada”

La exmandataria añadió “En segundo lugar, el expediente de 2019 es otro distinto, ha sido público, nunca lo he de ocultado, nunca he faltado a una sola audiencia, siempre he dado la cara, como me conocen todos en el Quindío. De allí que obviamente también tenemos que decir que hay decisiones y pronunciamientos favorables a nosotros que estarán obviamente fortaleciendo nuestra labor probatoria y nuestra legítima defensa. Pero resulta obviamente curioso que 7 años después quieran presentarlo como un gran descubrimiento.

No están descubriendo nada, no están descubriendo que el agua moja. Están haciendo un refrito de algo que los medios y la opinión pública conoce desde el 2019. No sé cuál es el afán de retrotraerlo hoy. Pero bueno, no me preocupa. Igual todas mis actuaciones han estado de frente y mi información es completamente pública fue clara en afirmar la exgobernadora del Quindío.

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Y, en tercer lugar, hoy la Procuraduría certifica, no lo digo yo, lo certifican, no tengo sanciones ni tengo inhabilidades vigentes. Cualquiera puede comprobarlo simplemente ingresando mi cédula de ciudadanía en el SIR.

A las veedurías, obviamente aplaudo y respeto su labor. Hagan su trabajo como lo hago yo también, hoy de frente. Pero hagámoslo completo. La misma lupa para quienes gobernaron y para quienes gobiernan, también para Armenia, hoy. Yo no me le escondo a nadie, no le huyo a ninguna pregunta, siempre respondo de frente porque no tengo nada que ocultar.

Y una última cosa, señores, preguntar es un derecho, investigar corresponde a las autoridades y decidir corresponde a los jueces, en mi caso, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes respeto completamente, finalizó Sandra Paola Hurtado, exgobernadora del Quindío.

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En Quimbaya en el Quindío condenaron a un hombre a 15 meses de prisión por realizarle actos sexuales a un perro pitbull.

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal e Quimbaya, Quindío condenó a 15 meses de prisión a Juan Guillermo Villegas Lopera por el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física del animal agravado.

Según la Fiscalía General de la Nación, la sentencia está relacionada con los actos sexuales con un perro de raza pitbull, llamado Apolo, de aproximadamente tres años, en hechos que se registraron en zona rural de Quimbaya, Quindío.

En atención a las pruebas aportadas por la Fiscalía, el hombre aceptó su responsabilidad en lo sucedido y además de la condena que deberá pagar en prisión, también le impusieron una multa equivalente a 11,25 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilidad de 27 meses para ejercer profesiones, oficios, comercios o actividades relacionadas con animales.

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Dos casos de maltrato animal se presentaron en las últimas horas en el Quindío, en uno de los casos un perrito fue hallado sin vida con signos de violencia, y cuatro más fueron rescatados por mala tenencia.

Los hechos fueron denunciados a través de redes sociales, donde con fotografías y videos los ciudadanos dieron a conocer la situación lo que generó la visita de las autoridades como Policía y delegados de las alcaldías de los municipios de Circasia y Armenia.

Investigan presunto maltrato animal en el municipio de Circasia, desde la alcaldía anunciaron la aplicación de la Ley Ángel

El caso se registró en el barrio El Poblado del municipio donde un perro fue encontrado sin vida y en aparente abandono lo que ha generado una ola de indignación.

El alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña indicó que establecieron la presencia institucional ante el hecho de presunto maltrato animal difundido en las redes sociales.

Sostuvo que realizaron la inspección del cadáver del perrito y a la espera de los resultados de la necropsia para conocer las causas de su fallecimiento.

Enfatizó que activaron la ruta y el protocolo de la Ley Ángel donde es clave determinar en primera instancia la causa de la muerte del animalito para posteriormente desde las autoridades competentes generar las acciones sobre los presuntos responsables.

Especificó que espera las autoridades competentes avancen con celeridad en la investigación y den una respuesta clara frente a este caso que ha dolido de gran manera en el municipio.

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En redes sociales, denunciaron que dos perritos habrían caído desde uno de los apartamentos del conjunto residencial Monte Azul al norte de Armenia, aunque es una información que está en verificación, pero eso generó la presencia de la Policía y delegados de la alcaldía de Armenia.

Desde la secretaria de gobierno dieron a conocer que durante dos visitas realizadas en el conjunto residencial Monte Azul, el equipo de Seres Sintientes de la Alcaldía de Armenia verificó las condiciones de tenencia de animales

En una de las visitas, el equipo encontró tres caninas esterilizadas, con buena condición corporal, agua y alimento disponibles, camas, juguetes y un espacio limpio. Sin embargo, en una segunda actuación, los profesionales encontraron cuatro caninos cachorros —una hembra y tres machos— que no contaban con condiciones adecuadas de tenencia, por lo que, junto con la Policía Ambiental, realizaron su aprehensión preventiva.

Los cuatro cachorros luego de una revisión veterinaria y evaluaciones del lugar, fueron trasladados de manera inmediata al Centro de Zoonosis, donde quedaron bajo protección y atención, mientras el caso es trasladado a la Inspección de Policía para el trámite correspondiente.

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Por mal uso del espacio público suspenden 4 chatarrerías en Farallones y Arenales

Los controles adelantados en el sector del cuadrante de las calles 48 y 50, así como en Arenales en Armenia, permitieron identificar incumplimientos y aplicar medidas de suspensión temporal a cuatro establecimientos dedicados a la actividad económica de chatarrerías.

Estas medidas fueron impuestas gracias a las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta la Alcaldía de Armenia, por intermedio de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, en respuesta a reportes ciudadanos y en cumplimiento del trabajo interinstitucional desarrollado para fortalecer el control en el territorio, promover el adecuado uso del espacio público y verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para el funcionamiento de los establecimientos abiertos al público.

En Farallones, incluido en el cuadrante de las calles 48 y 50, se evidenciaron situaciones asociadas al uso inadecuado del espacio público, y se estableció que los dos establecimientos intervenidos no contaban con la documentación necesaria para desarrollar su actividad. Por ello, se determinó la suspensión temporal de cada uno por cinco días, conforme a las actuaciones correspondientes.

Igualmente, en Arenales los dos establecimientos requeridos les determinaron suspensión temporal de cada uno por tres días, debido a las mismas razones: uso inadecuado de espacio público y por no contar con la documentación mínima requerida para su funcionamiento.

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Entre el 1 de enero y el 25 de septiembre de 2026, el trabajo operativo desarrollado en Armenia ha dejado como resultado 670 capturas, de las cuales 592 se realizaron en flagrancia y 78 por orden judicial, en el marco de las acciones de seguridad y control adelantadas de manera articulada por las autoridades.

El balance también registra 52 casos de mercancía recuperada, por un valor de $101 millones, mientras que las acciones de control permitieron la incautación de mercancía en 405 casos, avaluada en $411 millones. En conjunto, se trata de más de $512 millones en bienes recuperados e incautados.

En materia de automotores, las autoridades reportan la recuperación de 4 vehículos y 21 motocicletas, resultados asociados a las acciones de control y seguimiento desarrolladas en diferentes sectores de la ciudad.

El balance operativo registra además la incautación de 39 armas de fuego, de las cuales 38 corresponden a armas sin permiso y una a un arma con permiso. A esto se suman 98 allanamientos, como parte de las acciones adelantadas para intervenir estructuras, lugares y situaciones relacionadas con hechos que afectan la seguridad y la convivencia.

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Se realizó este fin de semana por parte de la secretaría del Interior departamental, un Comando Situacional con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad, convivencia y prevención del delito en el municipio de Circasia.

La jornada dejó como resultado 116 registros y solicitudes de antecedentes a personas y 65 verificaciones de antecedentes a vehículos. También impusieron cinco comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, en el marco de la Ley 1801, 12 comparendos de tránsito e inmovilizaron 10 vehículos.

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Buena Noticia, un estudiante de La Tebaida obtuvo el mejor resultado de las Pruebas Saber 11 – ICFES 2026 en el departamento del Quindío

Se trata Dirceu Andrey Bonilla Durán de la Institución Educativa Luis Arango Cardona del edén tropical del Quindío que obtuvo 448 de 500 puntos posibles logrando el mejor puntaje de estas pruebas en los colegios públicos en el Quindío.

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Empresas Públicas de Armenia EPA realiza un monitoreo permanente del agua desde su captación hasta la distribución, con el propósito de garantizar que sea apta para el consumo humano.

Empresas Públicas de Armenia cuenta con un laboratorio de ensayo de calidad de agua, conformado por personal competente entre químicos, microbiólogos y tecnólogos, además de equipos e instalaciones adecuados para realizar diferentes análisis.

En este laboratorio se desarrollan 27 ensayos físicos, químicos y microbiológicos, permitiendo evaluar las características del agua captada, producida y distribuida por la entidad, de acuerdo con el alcance establecido y bajo estándares de calidad.

El proceso inicia desde las fuentes de abastecimiento. En la cuenca alta del río Quindío se realizan caracterizaciones físico-químicas y microbiológicas del agua superficial de los tributarios, con una frecuencia semanal, para conocer las condiciones del recurso antes de ingresar al proceso de potabilización.

Asimismo, en la planta de tratamiento se efectúan controles al agua natural que ingresa y al agua tratada. Estas verificaciones pueden incluir hasta seis muestras tomadas en diferentes horarios, lo que permite realizar un seguimiento detallado a sus características.

El control continúa en la red de distribución. EPA cuenta con 51 puntos de muestreo ubicados en diferentes sectores de Armenia, de los cuales se seleccionan cinco de manera aleatoria para realizar monitoreos in situ. Allí se verifican parámetros como turbidez, cloro residual y pH, y posteriormente las muestras son trasladadas al laboratorio para su procesamiento y análisis.

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Con el propósito de hacer frente a la difícil situación que atraviesa el sector rural de Génova por las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño, la Gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el pasado sábado 26 de septiembre, llegó hasta esta población del sur del departamento para entregar 33 rollos de manguera de 100 metros cada uno, a igual número de campesinos.

Esta ayuda busca responder de manera directa a las necesidades de los productores que, ante la intensa ola de calor y la disminución de las lluvias, enfrentan el riesgo de perder sus cultivos, afectando con ello sus ingresos y la producción de alimentos.

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En el marco de la conmemoración de los 60 años del departamento del Quindío y como una muestra de solidaridad con las comunidades afectadas por la emergencia originada por el terremoto del pasado 10 de agosto, la Casa Delegada del Quindío en Bogotá realizará el próximo sábado 3 de octubre una jornada benéfica que busca recaudar recursos para contribuir a la reconstrucción de dos escuelas rurales, una ubicada en el Quindío y otra en el Valle del Cauca.

La jornada, liderada y articulada por Global Shapers Community junto con diferentes aliados, contará con una programación que busca promover la participación ciudadana y sumar esfuerzos en favor de las comunidades educativas.

Uno de los momentos centrales será el Bingo Solidario, una actividad abierta a quienes deseen vincularse a esta iniciativa mediante su participación y aporte.

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En deportes, hoy regresa el fútbol de salón al coliseo del café en Armenia con Caciques del Quindío que jugará dos partidos de local, a primera hora es decir siete de la noche, Caciques Junior enfrentará a Héctor Burros Fds y a segunda hora es decir a las 8y30 de la noche Caciques del Quindío, el Campeón del mundo, enfrentará a Dosquebradas, el bono de apoyo de ingreso para los dos partidos es de 10mil pesos.

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De otro lado, La Comisión Local de Fútbol de Armenia determinó que el partido entre Deportes Quindío y Bogotá FC, correspondiente al Torneo BetPlay Dimayor II semestre 2026, será a puerta cerrada y no habrá presencia de público.

El encuentro deportivo se disputará hoy lunes 28 de septiembre, a partir de las 6:00 p. m., en el estadio Centenario de la capital quindiana, y fue clasificado como partido Clase C, por lo que se definió como medida preventiva, ante los movimientos sísmicos, que sea a puerta cerrada, priorizando la protección de las personas y evitando su exposición a posibles situaciones de riesgo.