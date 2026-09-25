Congresistas del Pacto Histórico y Nuevo Liberalismo protagonizaron choque por mociones de censura

Un nuevo cruce de declaraciones, esta vez digital, tiene como protagonistas a dos senadores. El pronunciamiento que agitó los ánimos entre Walter Rodríguez “Wally” y María Lucía Villalba fue un trino de esta última en relación con las mociones de censura emprendidas por la oposición contra dos ministros del presidente Abelardo de la Espriella.

Cabe recordar que esta semana el Senado negó la moción contra el ministro de Defensa, Jorge Mora, con 65 votos en contra y 17 a favor. El jefe de cartera había sido llamado a responder por la muerte de menores de edad en bombardeos. Algo similar ocurrió con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, quien también superó la votación tras la polémica por el viaje a Santa Marta tras el terremoto del 10 de agosto.

“El Pacto Histórico ha intentado la destitución de 2 ministros en el Senado en menos de 2 meses que llevan en la oposición. MinVivienda: perdieron 27-61 MinDefensa: perdieron 17-65. ¡Pero tienen 26 senadores! Entonces, ¿por qué ni sus senadores votan sus mociones de censura?”, cuestionó Villalba, quien agregó que la bancada del Pacto Histórico abusa de la figura para ganar visibilidad.

El senador de la oposición respondió señalando que es el gobierno el que estaría haciendo “show” y que las mociones no han prosperado porque el Congreso está “arrodillado” al gobierno. “Ese cuento de los “nadies” tecnócratas les está saliendo mal. Spoiler: la improvisación es tan grande, que el mismo Gobierno ha tumbado más funcionarios que la oposición”, agregó.

Finalmente, la senadora volvió a responder y le pido responsabilidad y autocrítica en el ejercicio de la oposición.