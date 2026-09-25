“David Murcia Guzmán ha sido víctima de un sistema”: Sondra Macollins sobre carta de retractación
En 6AM W habla la abogada Sondra Macollins, apoderada de David Murcia Guzmán.
La abogada Sondra Macollins, apoderada de David Murcia Guzmán, se refiere al documento que habría firmado su cliente en septiembre de 2026, en el que se retractaría de todos sus señalamientos pasados contra el hoy presidente Abelardo de la Espriella.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...