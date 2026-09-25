“David Murcia Guzmán ha sido víctima de un sistema”: Sondra Macollins sobre carta de retractación

La abogada Sondra Macollins, apoderada de David Murcia Guzmán, se refiere al documento que habría firmado su cliente en septiembre de 2026, en el que se retractaría de todos sus señalamientos pasados contra el hoy presidente Abelardo de la Espriella.

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