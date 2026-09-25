De la Espriella anunció ofensiva contra ‘Iván Márquez’: “Lo vamos a dar de baja o a extraditar”
Minutos antes de la extradición de alias ‘Araña’ a Estados Unidos, el presidente Abelardo de La Espriella anunció una ofensiva para capturar a ‘Iván Márquez’.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...