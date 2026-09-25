Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

25 sep 2026 Actualizado 22:27

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

De la Espriella anunció ofensiva contra ‘Iván Márquez’: “Lo vamos a dar de baja o a extraditar”

Minutos antes de la extradición de alias ‘Araña’ a Estados Unidos, el presidente Abelardo de La Espriella anunció una ofensiva para capturar a ‘Iván Márquez’.

‘Iván Márquez’. Foto: ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images.

‘Iván Márquez’. Foto: ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images. / ADALBERTO ROQUE

‘Iván Márquez’. Foto: ADALBERTO ROQUE/AFP via Getty Images.
Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado