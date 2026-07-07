¿Quién es Jaime Andrés Beltrán? Perfil del nuevo ministro de Vivienda del Gobierno De la Espriella

¿Quién es Jaime Andrés Beltrán? Perfil de nuevo ministro de Vivienda Gobierno de De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó a Jaime Andrés Beltrán Martínez como nuevo ministro de Vivienda, una de las carteras con mayores retos para el próximo Gobierno debido al déficit habitacional.

Beltrán nació en Bucaramanga el 10 de julio de 1980, es comunicador social de profesión y durante varios años ejerció como pastor cristiano, actividad que lo convirtió en una figura ampliamente conocida en Santander antes de dar el salto a la política.

Perfil del nuevo ministro de Vivienda del gobierno de Abelardo de la Espriella

Su mayor reconocimiento político llegó en 2023, cuando fue elegido alcalde de Bucaramanga con un discurso centrado en la seguridad ciudadana, el orden público y la recuperación del espacio público.

Familia de Jaime Andrés Beltrán

El padre del nuevo ministro electo es pastor de una iglesia que fundó, conocida como Camino a la Libertad, en Bucaramanga. Llegó a esta ciudad en 1986 con la meta de expandir la iglesia evangélica bajo el Movimiento Mundial Ministerial.

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