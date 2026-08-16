Cali necesitará $10 billones y tres años para reconstrucción tras terremoto: alcalde Alejandro Eder

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó un nuevo balance en Caracol Radio, sobre la situación que atraviesa la ciudad tras la emergencia y advirtió que la recuperación será un proceso de largo plazo. Según explicó en entrevista con Caracol Radio, la reconstrucción de la capital del Valle del Cauca podría tardar cerca de tres años y requerir una inversión aproximada de $10 billones.

La emergencia, sin embargo, todavía está lejos de terminar. El mandatario señaló que la ciudad se encuentra apenas en los primeros días de una crisis humanitaria que, de acuerdo con estimaciones de la Cruz Roja mencionadas durante la entrevista, podría extenderse entre tres y seis meses.

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