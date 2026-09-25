MinInterior Rodrigo Lara informa liquidación del incendio en Villa de Leyva al 98%

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó este viernes que ya fue liquidado el incendio que comenzó el sábado pasado en Villa de Leyva.

“Casi una semana de lucha. La liquidación llega al 98%”, dijo el ministro tras agradecer al cuerpo de bomberos, a la Fuerza Pública y a la Defensa Civil.

En la liquidación del incendio, participaron los cuerpos de Bomberos de Boyacá y de Bogotá: “Con ellos estuvieron Tunja, Chiquinquirá, Samacá, Tinjacá, Tabio y más de una decena de cuerpos del departamento”, dijo Lara.

Agregó: “El fuego puso en riesgo inminente el casco urbano de Villa de Leyva. Bomberos, Defensa Civil y Fuerza Pública protegieron al municipio. Quemó varios centenares de hectáreas de Iguaque, pero se salvaron más de 6.000″.

En el reporte también informó que “no se perdió una sola casa. No hubo un solo muerto ni herido.Ningún bombero en el mundo puede impedir que un incendio empiece, menos cuando hay manos criminales”.

Finalmente, reveló que la próxima semana se reunirá con la Dirección Nacional de Bomberos para revisar “el nivel de alistamiento y las necesidades para enfrentar la temporada de incendios que inicia. Vienen más incendios con El Niño”.