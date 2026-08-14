Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 ago 2026 Actualizado 01:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

MinVivienda confirma inicio de fase de reconstrucción con cajas de compensación tras terremoto

Abelardo de la Espriella. Foto: AFP.

Abelardo de la Espriella. Foto: AFP. / JAIME SALDARRIAGA

Abelardo de la Espriella. Foto: AFP.
Añadir Caracol Radio en Google

Desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, confirmó el inicio de las fases de reconstrucción, y trabajos con las cajas de compensación para ofrecer vivienda a las personas afectadas por el terremoto en el país.

Esto después de una reunión entre el Gobierno y el sector constructor del país, en la que el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que acordaron entregar los subsidios de arrendamiento.

Noticia en desarrollo.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir