MinVivienda confirma inicio de fase de reconstrucción con cajas de compensación tras terremoto

Desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, confirmó el inicio de las fases de reconstrucción, y trabajos con las cajas de compensación para ofrecer vivienda a las personas afectadas por el terremoto en el país.

Esto después de una reunión entre el Gobierno y el sector constructor del país, en la que el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que acordaron entregar los subsidios de arrendamiento.

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