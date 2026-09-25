Red de Veedurías pide que se retome el proceso por corrupción contra exgobernadora de Quindío

Desde la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia fue enviada una solicitud formal a la Corte Suprema de Justicia para que se revise el estado actual del proceso penal que se adelanta contra la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado, esto por los presuntos hechos de corrupción cometidos entre el 2012 y el 2015 cuando era gobernadora.

“La Red de Veedurías de Colombia le pone lupa a la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado y esto para indagar sobre el alcance de la afirmación pública respecto de una absolución que le habría proferido la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato, aduciendo que se encuentra exenta de toda culpa y responsabilidad y cualquier llamado judicial, sea en juicio o en sede de investigación o acusación”, indicó el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez a través de una comunicación.

Es de recordar que proceso penal viene del 30 de julio de 2019, fecha en la que una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación formal contra Sandra Paola Hurtado Palacio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.