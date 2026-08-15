Ciclistas colombianos que estarían en la Vuelta a España 2026: Nairo Quintana, Iván Sosa y más

Faltan pocos días para que inicie la edición número 81 de la Vuelta a España. La carrera de tres semanas tomará salida en el Principado de Mónaco, al igual que lo hicieron el Giro de Italia en 1966 y el Tour de Francia en 2009.

La vuelta contará con un recorrido total de 3.275 kilómetros y más de 58.000 metros de desnivel positivo, que se distribuirán en 21 etapas, de las cuales seis serán de montaña, cuatro serán en terreno llano, habrá dos contrarreloj individuales y los corredores tendrán dos jornadas de descanso.

Se espera que, al igual que en ediciones anteriores, la carrera cuente con una fuerte presencia de corredores colombianos y de grandes figuras del ciclismo mundial. A una semana de que inicie la competencia, hasta el momento solo hay confirmado un ciclista nacional para la Vuelta.

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Corredores colombianos que estarán en la Vuelta a España 2026

El primer colombiano que ha sido confirmado por parte de su equipo para esta edición de la Vuelta a España es Iván Ramiro Sosa del Kern Pharma. El corredor nacido en Pasca, Cundinamarca, correrá por segunda vez la carrera española, luego de seis años de ausencia.

Luego de una destacada participación en la Vuelta a Burgos, se espera que en los próximos días el Movistar Team confirme la participación de Nairo Quintana, quien al inicio de temporada, al anunciar su retiro del ciclismo profesional, aseguró que correría la ronda española como una de sus últimas carreras como profesional.

El corredor boyacense ya sabe lo que es vestir la camisa roja de líder y ser campeón de la Vuelta, pues en el 2018 se quedó con el título de la carrera.

Se espera que la nómina colombiana también esté conformada por Daniel Felipe Martínez, del Bora-Hansgrohe, que esté presente en la carrera, pues el corredor cundinamarqués no ha disputado ninguna de las tres grandes, y la Vuelta hacía parte de sus opciones en el calendario de la temporada.

Si bien en un principio Egan Bernal había anunciado que correría la Vuelta, su participación quedó desestimada tras haber participado en el Tour de Francia, debido a la lesión de su compañero de equipo Oscar Onley.

¿Cuándo inicia la Vuelta a España?

La carrera iniciará el próximo sábado 22 de agosto con una contrarreloj individual en Mónaco y finalizará el domingo 13 de septiembre en Granada, España.

La competencia contará con la presencia de Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, que llega como el vigente campeón del Tour de Francia, y como el gran favorito para vestirse de rojo y quedarse con el título.