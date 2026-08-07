Nairo Quintana definió las últimas dos carreras que afrontará, previo a su retirada del ciclismo

Nairo Quintana definió las competiciones con las que no solo le pondrá fin a la temporada 2026, sino también a su exitosa carrera en el ciclismo profesional. Es preciso recordar que leyenda colombiana anunció el pasado mes de marzo que dejará la bicicleta a sus 36 años.

“El día de hoy he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional. No es mi última carrera, así que cada carrera que haga durante este año será esa gran fiesta, ese gran último baile”, sentenció el nacido en Cómbita, durante la conferencia de prensa en la que anunció su adiós.

Y complementó respecto a lo que se viene: “Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con los aficionados de estos momentos tan bonitos y con cada una de las personas que han estado a mi lado, en estos 17 años de carrera profesional”.

Considerado uno de los mejores latinoamericanos de la historia, el referente del Movistar Team fue uno de los grandes protagonistas del pelotón junto al figuras como Chris Froome, Alberto Contador y Vincenzo Nibali.

Las últimas dos carreras de Nairo Quintana en 2026

Nairo Quintana disputará la Vuelta a España, que arranca el 22 de agosto y finaliza el 13 de septiemnre, y el Mundial de Ruta, que se disputará entre el 20 y 27 de septiembre en Montreal, Canadá, según fuentes de AFP.

El Cóndor de Los Andes conquistó en 2014 el Giro de Italia y la Vuelta a España en 2016.

Su gran obsesión fue el Tour de Francia, pero tuvo que conformarse con tres podios: dos subcampeonatos, en 2013 y 2015, y un tercer puesto, en 2016.

“Me siento tranquilo, me siento feliz. Tener la oportunidad de saber cuándo cierras un ciclo es una tranquilidad. Poder decir que cierro esta etapa con todo lo hecho, es maravilloso. No son solo los triunfos, sino lo que hemos podido despertar en muchos corazones e ilusiones de jóvenes que a través de todas esas gestas, han encontrado satisfacción en este deporte. Son muchas las voces de agradecimiento que hemos escuchado, se motivó de diferentes maneras a muchas personas”, comentó.