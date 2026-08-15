Sara López: “Mi prima está recogiendo escombros y yo disparando flechas, no se siente uno bien”

Sara López, la mejor arquera de Colombia, estuvo en exclusiva en el VBAR Caracol y habló acerca de la realidad que actualmente vive su ciudad natal, Pereira, luego del terremoto del pasado 10 de agosto, además de contar cómo le ha tocado vivir la tragedia desde la distancia. La deportista y su gremio han podido recolectar donaciones y dinero que se repartirán responsablemente a los damnificados.

El complejo que lleva su nombre, “Campo de Tiro con Arco Sara López Bueno”, fue uno de los edificios afectados por el terremoto y la deportista se pronunció al respecto, “ver cómo se va va cayendo a pedazos y se rompe ese sueño que se demoró más de una década en construirse es muy doloroso”, afirmó y añadió: “uno piensa que es material y que estamos vivos, pero este sueño de 10 años se rompió”.

“Comenzamos en un potrerito, blancos de cartón y remendando flechas. Ver el mejor escenario de colombia desmoronarse es muy doloroso”, recordó la arquera sobre la edificación.

Unificación del gremio de arqueros

Si bien López no se encuentra en el país, ha logrado coordinar ayuda junto a sus compañeros de profesión. “Se han recolectado muchas ayudas, tenemos arqueros que están haciendo trabajo comunitario. Desde aquí desde Puerto Rico hemos logrado coordinar para conseguir una cocina y alimentos”, dijo sobre los recursos que ha podido recolectar desde el exterior.

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“Desde la distancia se siente uno con las manos atadas, pero he buscado todas las maneras para hacerme presente”, dijo. ante la imposibilidad de no poder viajar.

“Si bien no estoy allá, me siento presente porque la liga de tiro con arco ha tomado esa batuta de ayudar”. Junto con sus compañeros, además de donaciones y dinero, han podido ayudar estando físicamente como voluntarios.

Las reflexiones de López sobre la tragedia

“Los pereiranos somos increíbles, el amor que sentimos por la ciudad es inmenso. No hay clases sociales, apellidos, partidos políticos”, dijo acerca de la unión que ha tenido la ciudad que la vio nacer. “Quiero agradecerle a todos los voluntarios, médicos, bomberos, gente del común, todas las personas que están intentando levantar, mil gracias”, dijo.

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Además, mandó mensajes de apoyo, ya que no podrá viajar debido a los torneos en los que debe competir. “Estoy muy orgullosa de ser pereirana y los abrazo desde la distancia, me siento muy mal por no estar presente, pero los representaré con mucho más orgullo que nunca en lo que queda del año”.

Así ha afrontará Sara las competiciones a pesar del terremoto

López, que viene de conquistar dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, debe preparar las competencias de cara a los juegos olímpicos del 2028 con una dificultad extra, “mi reto personal es ganar la World Cup Final, la número 10, y si bien ya era un reto difícil, llegar con el alma rota va a ser aún más difícil”.

Acerca de su preparación, habló de lo difícil que ha sido mantener una estabilidad mental ante la situación en Colombia: “Esta semana he intentado entrenar pero ha sido muy complicado concentrarse, no hay forma de uno sentirse bien disparando mientras uno sabe que hay gente que no está bien”, dijo.

Por último, la arquera cerró con una contundente frase acerca de la dura realidad que le toca vivir, “saber que mi papá está en la calle revisando estructuras, mi mamá está cocinando en expofuturo, mi prima está recogiendo escombros, mis amigos de voluntarios médicos y yo disparando flechas. No se siente uno bien, se siente uno muy frustrado de intentar continuar con su realidad”.