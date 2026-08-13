OFICIAL | Vuelta a Colombia 2026 se da por terminada: “En ningún momento el ciclismo fue indolente”

Rubén Dario Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, confirmó en exclusiva con El VBAR que se dio por terminada la Vuelta a Colombia 2026, debido a la emergencia que hay en el país debido al terremoto del pasado lunes 10 de agosto.

“Con los equipos y con toda la organización, tomamos la decisión de cancelar del todo la carrera. Se tomó la decisión y se hará la premiación final con el nuevo ganador. De las nueve etapas, se cumplieron cinco y con eso se puede entregar un campeón”, sentenció el dirigente.

En cuanto a las razones para no haber detenido con anterioridad la competencia, Galeano explicó: “Sabemos lo que está pasando el país y queremos ser solidarios. En ningún momento el ciclismo colombiano fue indolente, sino que ya veníamos lanzados en el eventi y parar una Vuelta a Colombia es muy difícil”.

“No es que no nos duela lo que está pasando, todo lo contrario, desde la Federación estamos viendo cómo podemos ayudar y colaborar. Ya estamos haciendo campañas internamente entre el ciclismo colombiano para deportistas que fueron insgnias del pasado”, concluyó.

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Diego Camargo, ganador de la Vuelta a Colombia 2026

Basado en lo anterior y con cinco etapas disputadas, Rubén Dario Galeano sentenció que el reglamento permite culminar con anterioridad la Vuelta, en caso de que haya un motivo de fuerza mayor o extrema urgencia. Así pues, el título queda en poder de Diego Camargo.

“Ya se da por ganador a Diego Camargo; el segundo será el muchacho del NU (Javier Jamaica)... Así estará el podio, la premiación se hará y nos quedaremos en Jericó. Mañana arrancará la caravana hacia las diferentes partes del país para devolvernos”, finalizó.

La entrega de premios será en la tarde de este mismo jueves 13 de agosto.

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