Cristiano Ronaldo pone fecha a su retiro: El portugués revela cuándo dejaría el fútbol profesional

El Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, ya disputó el primer juego de la temporada, pero sin la presencia del portugués, quien se encontraba en el palco del estadio en compañía de su familia. El jugador regresó a Arabia Saudí después de su boda junto a Georgina Rodríguez, que tuvo lugar el pasado 11 de agosto en su casa en Portugal.

Luego de este evento, la revista Vogue tuvo la oportunidad de conversar con la pareja y en esta conversación el portugués reveló que ya piensa en el retiro y dio un estimado del tiempo que le queda como futbolista profesional.

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Cristiano Ronaldo habló de su retiro del fútbol profesional

En la entrevista con Vogue, el portugués habló sobre su retiro del fútbol profesional y puso una fecha estimada para poner fin a su carrera de más de 20 años. En el Mundial 2026, Ronaldo aseguró que estaba disputando su última Copa del Mundo de su carrera.

Según Vogue, Ronaldo aseguró que este puede ser su último año como futbolista profesional: “Este probablemente sea mi último año en el fútbol, ​​y quiero dejar un legado espectacular".

Igualmente, se refirió a los planes que tiene para su futuro: “Tengo tantas cosas que me mantienen ocupado que me cuesta elegir solo una. Porque el fútbol puede dejar un gran vacío, así que hay que llenar el tiempo de diversas maneras, no solo de una. Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que me he ganado, de lo que nos hemos ganado. Porque, al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio”.

Las cifras que deja Cristiano Ronaldo

El portugués de 42 años tiene contrato con el Al Nassr hasta julio de 2027; en ese momento, el delantero podría poner fin a su carrera. Es posible que para ese momento se convierta en el primer jugador en alcanzar los mil goles.

Hasta el momento, Ronaldo suma 976 tantos, sumando 146 en la selección portuguesa, 451 en el Real Madrid, 145 en el Manchester United, 101 en la Juventus, 127 en el Al Nassr y 5 en el Sporting Club. Así, el jugador portugués está a solo 24 de lograr este récord.

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