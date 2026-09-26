Rafa Márquez elogia a James y bromea con su retiro de la Selección: “Menos mal no nos enfrenta”

La Selección Colombia marcará el inicio de una nueva era en la selección de México, cuando se enfrenten este sábado, a las 8:00PM en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, en compromiso amistoso. Dicho compromiso, será el debut de Rafael Márquez como técnico de su país.

Márquez disputó cinco Mundiales como jugador, ganó una Copa Confederaciones y dos Copas Oro; mientras que a nivel de clubes estuvo en el Barcelona entre el 2003 y el 2010, conquistando 10 títulos, entre ellos dos Ligas de Campeones.

En la rueda de prensa previa al juego ante Colombia, Rafa Márquez elogió a la Selección Colombia y a algunos de sus jugadores, dedicando unas sentidas palabras a James Rodríguez, ausente para este encuentro tras anunciar su retiro del combinado nacional.

“No concidí en haber jugado en contra de James en el Madrid, pero hablar de James es hablar de un ídolo, una leyenda del fútbol colombiano, de estos números 10 que ya pocas veces se ven, con una gran trayectoria y felicitarle nada más por esta carrera tan exitosa y que bueno que se retiro ahora y no nos enfrenta”, destacó y bromeó al respecto.

Elogios para Jhon Arias

Rafael Márquez también elogió a la figura de Jhon Arias en la Selección Colombia, señalándolo como un hombre clave en la elaboración del juego de la Selección ahora con la ausencia de James Rodríguez.

“Jhon Arias es un jugador de mucha calidad, de mucho talento, al frente del que pretenderán organizar el juego. Es un jugador muy determinante en ese sentido, que es capaz de ponerte pelotas para definir, teniendo jugadores tan rápidos por fuera o un jugador en punta como el mismo Luis Suárez, que le gustan mucho las rupturas hacia las profundidades”, destacó.

Precisamente será Jhon Arias quien porte la camiseta número 10 durante los próximos tres partidos amistosos de la Selección Colombia. Además de México, el combinado nacional se estará enfrentando a las selecciones de Perú y Paraguay, todos los juegos en suelo estadounidense.