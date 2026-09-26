Néstor Lorenzo no descarta una nueva convocatoria de James Rodríguez a la Selección Colombia

James Rodríguez anunció su retiro oficial de la Selección Colombia el pasado 15 de septiembre. El volante cucuteño le puso punto final a su paso por el combinado nacional tras 15 años defendiendo la camiseta Tricolor.

A la fecha, el último partido de James con Colombia fue el que disputó el pasado 7 de julio en el Estadio BC Place de Vancouver, en Canadá. Día en que la Selección quedó eliminada del Mundial, al caer desde el punto penalti ante Suiza, en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

No obstante, Lorenzo dejó la puerta abierta para que James reciba, al menos un último llamado al combinado nacional, el cual serviría como despedida oficial del cucuteño de la Selección.

Al ser cuestionado por la posibilidad de que el volante reciba una convocatoria para despedirse oficialmente del equipo, el entrenador dejó en claro que la posibilidad “está abierta”, especialmente durante ventanas de partidos amistosos.

“No he hablado, es una decisión de James, es un jugador activo todavía. Él decidirá cuándo y dónde será su despedida, la Selección, seguramente estará abierta en estas ventantas, en estas fechas FIFA, sobre todo de amistosos, para conversar esta posibilidad”, respondió Néstor Lorenzo respecto a la posibilidad de que James reciba un llamado para ser despedido de la Selección.

Lionel Messi se despedirá oficialmente de la selección Argentina el próximo 6 de octubre, cuando Argentina se enfrente a Benín en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires.

La Selección Colombia, por su parte, disputará un partido amistoso en el país el próximo 13 de noviembre, en la próxima ventana de la fecha FIFA, cuando se enfrente a Chile en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Sobre este partido fue que se le consultó a posibilidad a Lorenzo de hacer un último llamado a James Rodríguez.