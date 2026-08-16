¿Descartado el fichaje de Luis Javier Suárez al Barcelona? Esto se sabe al respecto

Luis Javier Suárez marcó más de 40 goles con el Sporting durante la temporada pasada. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images) / Gualter Fatia

A una semana de debutar oficialmente en la temporada 2026/2027, Barcelona sigue sin tener un nueve en su equipo. Este sábado se oficializó el fichaje de Ferrán Torres por parte del Paris Saint-Germain.

El equipo se ha empecinado en contar con Julián Álvarez para esta nueva temporada; no obstante, el Atlético de Madrid no tiene en sus planes dejar ir al atacante argentino. Restan pocos días para que el mercado de pases se cierre en España.

Ante esta situación, el periodista italiano Fabrizio Romano, reconocido por su labor en el mercado de pases, aseguró que el colombiano Luis Javier Suárez era una alternativa para Hansi Flick para reforzar su delantera, lo cual generó distintas versiones desde Barcelona y Lisboa.

“El Barcelona contempla al delantero del Sporting Luis Suárez como una de las opciones, en caso de que no se concrete el fichaje de Julián Álvarez”, mencionó el pasado viernes Romano, a través de sus redes sociales.

¿Descartada esta posibilidad?

El mismo Fabrizio Romano informó este domingo, por medio de su cuenta de X, que Barcelona no está dispuesto a pagar lo que Sporting pide por su jugador, ni estos últimos están dispuestos a dejarlo marcharse por menos.

“El Barcelona no activará la cláusula de rescisión de 80 millones de euros para Luis Suárez, ya que el precio se considera demasiado alto. El Sporting no hará descuentos y espera que el delantero colombiano se quede”, informó el periodista italiano.

Luis Javier Suárez sorprendió al no ser inicialista con Sporting durante el juego de este viernes ante el Guimaraes, por la segunda fecha de la Primeira Liga. El atacante samario terminó ingresando al terreno de juego a los 66 minutos, sin aportar goles en el triunfo 3-2 de su equipo.