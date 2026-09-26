Dayro Moreno: “La responsabilidad no es del profe, es de nosotros los jugadores”

Once Caldas sumó su segunda derrota consecutiva en el presente campeonato, luego de ser superado 1-3 por el Atlético Bucaramanga. Esta es la quinta caída del equipo de Manizales en el certamen, distanciándose cada vez más del grupo de los ocho.

El técnico Hernán Darío Herrera continúa en el ojo del huracán y cada vez más aficionados exigen su salida. Por este motivo, tras la derrota en el estadio Palogrande, todos los jugadores del Once Caldas decidieron acompañarlo en la rueda de prensa.

Dayro asumió la voceria

“Somos un equipo profesional, somos hombrecitos, por eso vinimos a dar la cara todos. Pero aquí la responsabilidad la tenemos nosotros los jugadores. El profe nos da todo durante la semana, trabajamos, hoy es un partido muy raro, como dijo el profe, los primeros minutos nunca nos habían hecho dos goles y hoy nos los hicieron”, comentó Dayro en la conferencia de prensa.

Y agregó, asumiendo nuevamente la responsabilidad por la derrota: “Tuvimos la pelota, como siempre lo hemos hecho, el fútbol a veces es de suerte, hay partidos donde llega uno y la mete, hoy tuvimos varias opciones, no nos entraron. Seguir trabajando, ya no es más de hablar, sino actuar, por eso vinimos todos a dar la cara. Solo nos queda ponernos seriecitos dentro de la cancha. Eso lo evaluaremos nosotros, los jugadores, porque somos personas grandes, somos profesionales y eso tenemos que evaluarnos nosotros en el camerino y ver qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros”.

De igual manera, el tolimense, autor del único gol del Once ante Bucaramanga, ofreció disculpas a los aficionados: “La gente nos exige resultados, se le respeta. La gente nos ha acompañado, por ahí los resultados no nos han acompañado como queremos. Es un equipo que nos duele muchísimo, el equipo no juega mal, la responsabilidad no va a ser del profe, somos nosotros, por eso le dije a los compañeros que vinieramos a poner la cara. Disculpas a la afición”, mencionó.

Balance del partido del DT

Por su parte, Hernán Darío Herrera comentó sobre el juego: “El partido de hoy no fue el mejor de nosotros, no se dio lo que queríamos nosotros. Nos hicieron los goles muy temprano, el equipo intentó, quiso ir a empatar. Bucaramanga se paró bien atrás, hizo los contraataques y casi nos perjudica con más opciones de gol. Da lástima perder así acá en casa. Dar gracias a todos los muchachos por lo que hicieron hoy y a seguir luchando”.