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26 sep 2026 Actualizado 18:56

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Selección Colombia

Histórico: La Selección Colombia Femenina se queda con el tercer puesto del Mundial Sub-20

El equipo de Carlos Paniagua se impuso en la definición desde el punto penalti 4-3.

Las jugadoras de Colombia celebran la conqusita del tercer puesto en el Mundial de Polonia. (Photo by Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images)

Las jugadoras de Colombia celebran la conqusita del tercer puesto en el Mundial de Polonia. (Photo by Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mateusz Slodkowski - FIFA

Las jugadoras de Colombia celebran la conqusita del tercer puesto en el Mundial de Polonia. (Photo by Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images)
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La Selección Colombia femenina Sub-20 se quedó, por primera vez en la historia, con el tercer puesto de un Mundial de la categoría en Polonia, luego de empatar 1-1 con Italia y derrotarlas 4-3 en la definición desde el punto penalti para definir el encuentro por el bronce.

Las europeas abrieron el marcador en el cierre del primer tiempo, a los 43 minutos, tras un despeje que quedó corto de la defensa colombiana, cazando el rebote Giada Cimó con un remate de primera desde fuera del área, venciendo a la portera Luisa Agudelo.

El equipo de Carlos Paniagua mejoró en la etapa complementaria y empezó a verse más colectivo y con más volumen ofensivo en campo rival. Por esta vía cayó el empate a los 61 minutos, una gran acció en sociedad que concluyó con un remate cruzado de Sintia Cabezas sobre el sector izquierdo del área, dejando sin chances a Elena Belli.

El cierre de los 90 minutos reglamentarios fue de ida y vuelta; no obstante, las principales ocasiones de peligro fueron para las italianas, luciéndose Luisa con dos grandes intervenciones, una de ellas a mano cambiada para rechazar un disparo a colocar sobre el costado de su poteria.

Dicha tendencia se mantuvo a lo largo de los 30 minutos de la prorroga, donde las italianas jugaron en las cercanías del área colombiana; no obstante y por fortuna para las nuestras, fallaron en la definición.

Luisa Agudelo, figura en los penaltis

En la definición desde el punto penalti, Colombia se repuso a dos penaltis fallidos, gracias a la fortuna de un cobro que se estrelló en el vertical y a dos atajadas consecutivas de Luisa Agudelo, la gran figura del compromiso por el bronce.

Esta es la mejor actuación de la Selección Colombia femenina Sub-20 en la historia, superando lo hecho en el Mundial de Alemania 2010, donde cayó en el partido por el tercer puesto frente a Corea del Sur.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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