Gol y doblete de asistencias de Jorge Carrascal en la goleada de Flamengo sobre Mirassol: Véalo acá

En la jornada 23 del Campeonato Brasileiro Série A, Flamengo visitó a Mirassol FC en el Estádio José Maria de Campos Maia, en la ciudad de São Paulo el 16 de agosto. El partido finalizó con una victoria para la visita 5-1 con una actuación sorprendente del colombiano Jorge Carrascal, aportando el primer gol del encuentro y dos asistencias para el Mengão.

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Destacada participación del colombiano

El mediocampista colombiano abrió el marcador en el minuto 22´, yéndose a los camerinos ganando por la mínima. Para el segundo tiempo, el jugador nacido en Cartagena participó entregando la asistencia para el segundo tanto de Flamengo por medio de Luiz Araújo. Posteriormente, Carrascal entrega el pase del gol para el tanto del brasileño Pedro al minuto 66´para el 4-0 sobre los locales.

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En los otros goles del equipo de Rio de Janeiro, el colombiano comandó las jugadas de ataque para conseguir el 2-0 y el 5-0 respectivamente.

Según la plataforma Sofascore, el colombiano obtuvo un puntaje de 8.6, quedando como el jugador del encuentro.

Flamengo busca el liderato en el campeonato

Flamengo mantiene la segunda posición en el Brasileirão Serie A con 45 puntos, registrando 13 partidos ganados, 6 empates y 3 derrotas. Actualmente, el Mengão es el equipo en la liga con más goles anotados con un total de 44 tantos.

Flamengo enfrentará a Cruzeiro el próximo 19 de agosto por el partido de vuelta de la Copa CONMEBOL Libertadores en el estadio Mineirão con un tanto acumulado 1-1.

Vea acá el gol de Jorge Carrascal: