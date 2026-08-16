Jhon Janer Lucumí llegó a Turín y será nuevo jugador de la Juventus

Todo está listo y encaminado para que Jhon Janer Lucumí se convierta en nuevo jugador de la Juventus. El defensa vallecaucano de la Selección Colombia arribó este domingo a la sede deportiva del cuadro de Turín, donde presentó los respectivos exámenes médicos.

En un video publicado por la misma Juve, se puede ver a Lucumí bajándose de un auto e ingreso a Continassa, complejo deportivo del equipo. Posteriormente se le ve luciendo un uniforme de entrenamiento del equipo y presentando los respectivos exámenes médicos.

¿Cuánto pagará Juventus por Lucumí?

Según ha informado la prensa italiana, Juventus pagará alrededor de 20 millones de euros por el fichaje del defensor de 28 años. Siete serían pagados directamente al Bologna y los 13 restantes se pagarían en bonos.

Anteriormente se especuló con que Juan David Cabal fuera incluido en el negocio como parte de pago, pasando de la Juve al Bologna, algo que finalmente no tuvo trascendencia.

Tercer colombiano en la Juventus

Jhon Janer Lucumí se convertirá en el tercer jugador colombiano en defender los colores de la Juventus, tras Juan Guillermo Cuadrado y el recién mencionado Juan David Cabal. En el club también estuvo Andrés Tello en sus divisiones inferiores; no obstante, nunca llegó a jugar con el primer equipo.

La Serie A de Italia tendrá su punto de partida el próximo sábado. Juventus se medirá en la primera fecha como visitante al Frosinone, juego que se disputará el domingo 23 agosto a partir de las 11:30AM.