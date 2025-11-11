Se acerca el retiro: Cristiano Ronaldo reveló que el Mundial 2026 será el último de su carrera

Cristiano Ronaldo festeja uno de sus goles con la selección de Portugal. (Photo by Diogo Cardoso - UEFA/UEFA via Getty Images) / Diogo Cardoso - UEFA

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años milita en el equipo Al Nassr de Arabia Saudí, afirmó este martes que la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será su última aparición en esta competición, en la que lleva participando desde la que acogió Alemania en 2006.

“Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé... Como decía, estoy disfrutando de este momento”, respondió el luso en una entrevista en el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudí sobre si el próximo Mundial será su último.

Tras ser preguntado por unas declaraciones recientes en las que afirmó que se retiraría “pronto”, Cristiano bromeó con que “eso sucederá en diez años”. “Esto (en diez años) significa próximamente para mí. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!”, dijo entre risas el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Sin embargo, reconoció que “cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente”, aunque insistió en que se encuentra en un buen momento de forma, sigue marcando goles y que está disfrutando con el Al Nassr y el cuadro nacional portugués.

“En el fútbol, ​​intento disfrutar de los goles. Como sabes, tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida”, afirmó CR7, que se está acercando a la marca de mil goles oficiales.