Independiente Santa Fe elimina al Unión Magdalena y se mete a octavos de final de la Copa Colombia / @SantaFe

La Copa Colombia 2026 poco a poco se va poniendo al día en el calendario. Este viernes 25 de septiembre, Independiente Santa Fe consiguió el último cupo pendiente a los octavos de final del certamen, luego de vencer 3-1 en el marcador global al Unión Magdalena.

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Con un equipo prácticamente alterno en su totalidad, el cuadro capitalino sacó provecho del triunfo 2-0 conseguido en El Campín durante el duelo de ida y en el Sierra Nevada finiquitó su clasificación al empatar a un tanto (1-1).

Precisamente en este partido de vuelta, el León inició sufriendo pues Freddy Molina abrió la cuenta para el Unión en tan solo 10 minutos de partido; ahora bien, el rojo capitalino se hizo fuerte en defensa y se cerró bien con líneas juntas.

Así fue como en la segunda parte, sobre los 52′, el juvenil Christian Portocarrero decretó la paridad definitiva en la capital del Magdalena.

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¿A cuál equipo se enfrentará Santa Fe en los octavos de la Copa Colombia?

Luego de eliminar al Unión Magdalena, Independiente Santa Fe se medirá con Fortaleza en los octavos de final de la Copa Colombia 2026.

Es preciso recordar que por cuenta del terremoto que azotó al país el pasado 10 de agosto, esta serie y la de cuartos de final se disputan a partido único, en este caso será en el Estadio El Campín con fecha por confirmar.

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