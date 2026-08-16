“No hay chance de que me vaya”: Pablo Repetto desmintió los rumores de su salida de Santa Fe

En los últimos días comenzaron a surgir rumores sobre la posible llegada de Pablo Repetto, actual técnico de Independiente Santa Fe, al banquillo de Nacional de Uruguay, que estaba dirigido por Jorge Bava, quien en las últimas horas fue sacado de su puesto por decisión de los directivos del equipo.

El entrenador uruguayo habló en el VBAR de Caracol Radio y As Colombia sobre lo que viene para el equipo en los próximos encuentros, donde recibirá a River Plate por octavos de final de la Copa Sudamericana, y las posibilidades de dejar la dirección técnica del cuadro ‘cardenal’ en medio de la temporada.

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¿Pablo Repetto puede llegar a dirigir a Nacional?

En las últimas horas, el periodista uruguayo Ignacio Oviedo publicó en su cuenta de X que Repetto era candidato para llegar a la dirección técnica de Nacional y era el candidato de Flavio Perchman; sobre el tema, Repetto aseguró que, si bien existe una historia con el club, por el momento no existe la posibilidad de que abandone a Santa Fe.

“He tenido después del 2022 tres o cuatro veces llamado del club; por diferentes motivos no se dio la vuelta, y en este caso yo tengo contrato y no hablaría de ninguna manera con ningún equipo porque yo creo que los contratos están para respetarse. Yo firmé un contrato por un año, no hay chance de que yo me vaya, independientemente de la oferta o de lo que sea, así que no, está descartada esa posibilidad. Después se verá en el futuro qué pasa, si continúo acá en el club; el tiempo lo dirá, pero hoy de ninguna manera salgo de Santa Fe”.

Santa Fe vs. River

Luego del aplazamiento del partido, que estaba programado para el 12 de agosto, por el terremoto que sacudió a Colombia, el cuadro capitalino ya se encuentra listo para recibir a River Plate en el Estadio El Campín. Sobre el juego, Repetto aseguró que viene trabajando en la parte mental del equipo para afrontar este juego de la mejor manera posible y llegar a Buenos Aires con un resultado favorable.

Sobre el juego, el entrenador aseguró que: “Somos conscientes de que nos enfrentamos a uno de los más grandes de América, que quizás no está viviendo el mejor momento, pero tiene muy buenos jugadores que se han sumado. Así que sabemos que va a estar muy duro, sabemos la importancia, lo lindo que es jugar una instancia de copa internacional frente a un equipo como River y lo vamos a encarar con total responsabilidad y trataremos de hacer un buen partido acá que nos permita ir con posibilidades a Buenos Aires.”

Igualmente, descartó la posibilidad de contar con Emerson Rivaldo y Víctor Andrés Moreno, además de reconfirmar la imposibilidad de que Mosquera Marmolejo esté listo para disputar la serie, tal como se confirmó días atrás.

Finalmente, afirmó que River es: “Un equipo de jerarquía, con jugadores campeones del mundo, tenemos que estar muy atentos y concentrados. No es que hoy nosotros pensemos que va a ser un partido accesible, todo lo contrario, va a ser un partido muy duro, y esa es la parte mental que estamos trabajando, de ser conscientes de eso y no quedarnos con que al rival le ha costado mucho el comienzo del campeonato, porque eso te puede desviar y jugar en contra.