Más de $40 millones al mes: lo que ganan algunos profesores de universidades públicas

Lo que se les paga a los docentes de las universidades públicas consultadas está en un rango que puede presentar variaciones: hay profesores (en la Pedagógica) que tienen un salario básico de 4,1 millones de pesos al mes, pero otros pueden llegar a 34,8 millones al mes.

En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas puede haber casos de docentes que devenguen más de 40 millones al mes, según confirmó la universidad, pero en la misma institución un profesor de vinculación especial de categoría auxiliar gana $43.063 por hora en pregrado.

¿Cómo se llega a esos sueldos?

La Pedagógica, la Distrital y la Nacional aplican la misma fórmula del Decreto 1279 de 2002 (que fija el salario de los profesores de las universidades públicas), según la cual el salario de un profesor de planta es la suma de sus puntos, que se ganan por títulos, categoría, experiencia y publicaciones, multiplicada por el valor del punto, que en 2026 es de $23.924. La diferencia está en los catedráticos y ocasionales. En la Pedagógica y la Distrital no están cubiertos por ese sistema de puntos acumulativos y se les paga por hora o por periodo, según las reglas de cada universidad. En la Nacional, en cambio, los profesores de cátedra son de planta y se rigen por el mismo decreto; solo los ocasionales tienen un régimen aparte.

La mirada de un exrector

Leonardo Fabio Martínez, exrector de la Universidad Pedagógica Nacional, señala que: “Al analizar la valoración profesional e investigativa de los docentes universitarios, comparando los salarios promedios en el ámbito latinoamericano, no se evidencia que los colombianos estén por encima del promedio y si se comparan con los salarios en Europa y EUA están por debajo en términos de la media”. También anota que: “Es importante que los profesores tengan buenas condiciones salariales para fortalecer su docencia de calidad que se evidencia con su formación avanzada con posgrados, especialmente doctorado, experiencia amplia y se incentive la generación de conocimiento a través de la investigación. Estos tres aspectos: docencia, experiencia e investigación son los centrales para la definición de los salarios de los docentes universitarios colombianos de carrera”.

Cabe aclarar que, según la Universidad Nacional, los profesores que superan los 40 millones mensuales son casos excepcionales, derivados de una alta productividad académica a lo largo de su vida. Además, son una minoría muy pequeña: en esa universidad, el 1,9% de los profesores de planta, con corte a junio de 2026.

La otra cara: las pruebas PISA

Estos datos cobran relevancia al mirar los resultados de las pruebas PISA, un programa para la evaluación internacional de estudiantes de la OCDE que mide las capacidades de los jóvenes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias; además, cada ciclo incluye un dominio innovador, y busca medir qué tan listos están para afrontar los retos de la vida real.

Según esta prueba internacional de 2025, siete de cada diez estudiantes colombianos no alcanzaron el nivel básico en matemáticas. Detrás de cada estudiante hay un maestro, y parte de los maestros en Colombia se forman en universidades como la Pedagógica Nacional, donde el 54% de los profesores son ocasionales y otro 31% son catedráticos.