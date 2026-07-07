¿Quién es Mauricio Gómez Amín, el nuevo ministro de Comercio? Perfil académico y profesional

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció cuatro nuevos ministros para su gobierno, siendo uno de ellos Mauricio Gómez Amín como jefe de la cartera de Comercio.

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Y es que en junio, durante una conversación con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Abelardo de la Espriella había confirmado que Gómez Amín iba a ser uno de los miembros de su gabinete.

“Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional (...) Y es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”, afirmó en ese momento De la Espriella.

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Gómez, de 44 años, nació en Barranquilla y como congresista hizo parte del Partido Liberal.

Perfil académico y profesional de Mauricio Gómez Amín

Es abogado y especialista en derecho público de la Universidad del Norte. Además, cuenta con estudios en gerencia política y gobernabilidad en la Universidad del Rosario.

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Tuvo su incursión en la política como edil en Barranquilla entre 2004 y 2007. Asimismo, fue exconcejal de la capital del Atlántico durante dos periodos (del 2008 al 2013).

Llegó al Congreso de la República en el 2014, cuando fue elegido representante a la Cámara por el Atlántico.

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