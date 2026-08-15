El Gobierno Nacional anuncia medidas para fortalecer a los bomberos de Risaralda tras el terremoto

Risaralda

La atención del Gobierno Nacional en Risaralda continúa tras el terremoto que dejó 7.250 viviendas afectadas, 1.815 destruidas, 173 instituciones educativas con daños y 61 vías comprometidas en el departamento. En este contexto, el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, llegaron hasta Apía para conocer de cerca el trabajo de los organismos de socorro.

Durante la visita a la estación de Bomberos del municipio, el ministro del Interior destacó la labor que han desarrollado estos equipos durante la emergencia y les entregó un mensaje de reconocimiento: “Ustedes son unos héroes”, afirmó Lara, quien señaló que una de las prioridades será garantizar que los bomberos cuenten con los equipos y recursos necesarios para responder ante situaciones de emergencia.

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Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo resaltó que la labor de los bomberos representa una protección directa de la vida y de los ciudadanos, especialmente en momentos críticos como el que atraviesa Risaralda. También planteó la necesidad de garantizar que los recursos destinados a estos organismos lleguen efectivamente a quienes están en los territorios.

La visita también dejó un anuncio para el fortalecimiento institucional del sector. El ministro Rodrigo Lara confirmó que durante la próxima semana será posesionado el nuevo director de la Dirección Nacional de Bomberos, entidad adscrita al Ministerio del Interior.

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El recorrido del Gobierno Nacional por Apía hace parte del acompañamiento a los municipios afectados por el terremoto y de la evaluación de las necesidades que persisten en el territorio. Mientras avanzan las labores de recuperación, las autoridades buscan fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de atender a las comunidades.