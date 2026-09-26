Supersalud avanza con las regiones el “Plan de Choque” impuesto por el Gobierno Nacional

La Superintendente Nacional de Salud, organizó encuentros con autoridades territoriales para revisar la situación de los hospitales públicos, la cartera pendiente de las entidades responsables de pago con estas instituciones, las intervenciones vigentes y avanzar en soluciones que mejoren la atención de los usuarios.

En este proceso, la Superintendente María Andrea Godoy sostuvo reuniones con gobernadores y secretarios de Salud de Caquetá, Cesar, Casanare y Tolima.

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“La Superintendencia tiene una política de puertas abiertas, escuchar, dialogar y trabajar de manera conjunta con los actores del sistema. El país cuenta con múltiples diagnósticos sobre las dificultades del sector, pero que el desafío está en avanzar hacia soluciones concretas”, dijo la superintendete.

Finalmente, explicó que el diálogo con autoridades territoriales, prestadores, usuarios y demás actores pueden fortalecer la labor de inspección, vigilancia y control.