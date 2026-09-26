Herramientas digitales fortalecen el seguimiento al cáncer infantil en Colombia: ¿Cuáles son?

Desde el Ministerio de Salud anuncian que Colombia y el Organismo Andino de Salud–Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) se suman al lanzamiento del Observatorio Regional de Cáncer Infantil, una herramienta digital que integra, visualiza y analiza información sobre cáncer infantil de los países de Latinoamérica, con el propósito de identificar brechas, monitorear avances y generar evidencia que fortalezca la planificación y la toma de decisiones.

¿Cuáles son los países que están dentro del monitoreo?

La puesta en marcha de esta herramienta recoge un proceso de cooperación en el que Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela trabajaron bajo una metodología común. Como resultado, se consolidó una base subregional, se revisaron y validaron indicadores con fuentes verificadas y se construyó una primera base regional de cáncer infantil validada por los países.

Colombia, vinculada a la iniciativa CureAll desde 2021, participó además mediante puntos focales técnicos del Ministerio de Salud responsables de revisar y validar la información nacional incorporada en la plataforma.

Con esta herramienta, Colombia permitirá hacer seguimiento a indicadores agrupados en seis dominios estratégicos: gobernanza, diagnóstico oportuno, capacidad del sistema de salud, registros de cáncer, cuidado integral e impacto en resultados. También permitirá visualizar tendencias, comparar avances entre países y regiones, monitorear metas y generar evidencia para orientar acciones de control del cáncer infantil.

Con esta nueva herramienta, los países cuentan con un nuevo mecanismo regional para fortalecer el monitoreo y avanzar hacia una atención más oportuna para niños y adolescentes con cáncer.