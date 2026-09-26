Gobierno y generadores reprograman mantenimientos para evitar riesgos en el suministro de energía

El Gobierno Nacional y las empresas generadoras acordaron reprogramar los mantenimientos de las centrales hidroeléctricas El Guavio y Chivor, con el objetivo de evitar que estos trabajos se realicen de manera simultánea durante los meses de mayor exigencia del sistema eléctrico.

La decisión se tomó ante la preparación del país para el fenómeno de El Niño 2026-2027 y hace parte del denominado Plan Energía YA.

En el caso de El Guavio, uno de los principales cambios será la modificación temporal de su cronograma de mantenimiento. Según el Ministerio de Minas y Energía, estos trabajos habían sido programados con años de anticipación y son necesarios para garantizar la seguridad y el funcionamiento de la central.

“Este entendimiento es resultado de semanas de diálogo técnico y constructivo. Este es un muy buen ejemplo de lo que podemos lograr cuando Gobierno y sector empresarial trabajamos coordinadamente y ponemos por delante el interés de Colombia”, dijo la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez.

La reprogramación implica ajustes en la logística, contratación de personal y proveedores, además de costos y riesgos adicionales para las empresas.

El Gobierno señaló que continuará haciendo seguimiento a las condiciones del Sistema Interconectado Nacional, mientras XM monitoreará variables eléctricas y energéticas, especialmente en la zona Oriental del país.

También hicieron un llamado a los ciudadanos a hacer un uso responsable de la energía durante el periodo de mayor demanda.