DIAN suspende trámites en zonas afectadas por el terremoto: ¿qué cambia?

La DIAN suspendió temporalmente algunos trámites y actuaciones administrativas en varias zonas afectadas por el terremoto. La decisión reúne a las seccionales de Pereira, Armenia, Manizales, Tuluá, Palmira, Popayán, Quibdó y Buenaventura, además de las sedes de Impuestos y Aduanas de Cali.

Entre el 13 y el 25 de agosto no correrán los plazos relacionados con procesos administrativos ante la entidad. Esto incluye, por ejemplo, términos para responder requerimientos, presentar solicitudes o recursos. Los tiempos volverán a contarse desde el 26 de agosto de 2026.

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La DIAN aclaró que esta suspensión no significa que se modifiquen los vencimientos para presentar declaraciones o pagar impuestos, salvo que exista una disposición especial que establezca lo contrario.

Además, habrá una flexibilización temporal en las validaciones relacionadas con la autorización de numeración de facturación electrónica para contribuyentes de las jurisdicciones afectadas. La medida aplicará automáticamente para autorizaciones que venzan entre agosto y octubre y estará vigente hasta el primero de noviembre.

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Para facilitar el comercio exterior, los certificados de origen que normalmente se tramitan en algunas de las sedes afectadas serán atendidos temporalmente desde otras seccionales de la DIAN, entre ellas Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Ipiales, Santa Marta y Urabá.

¿Dónde consultar la información completa?

La DIAN publicó el detalle de la medida y la Resolución 012017 de 2026, donde se establecen las condiciones de esta suspensión temporal.